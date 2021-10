Avatud raamatukogu toimib

: Teenus on käivitunud väga hästi. Meil oli hea meel näha, et kohe pärast meediakajastust tulid inimesed proovima, kuidas sisse saab. Oli näha, et mõned olid väga osavad – ilmselt on ka nende töökohtades elektrooniline sisenemine ja nad teavad, kuidas see toimib. Samuti tuli inimesi, kes kasutasid võimalust teha kaugtööd. Omamoodi oli ka kummaline, kui tulid hommikul tööle ja avastasid, et keegi võõras on enne sind jõudnud. Välja on tulnud ka mõned kitsaskohad. Näiteks tuli üks inimene ja soovis uksest sisse saada, aga ei saanud. Ta tuli hiljem tagasi asja uurima ja selgus, et ta ei olnud meie lugeja. Ta registreeris ennast lugejaks ja nüüd ta saab teenust kasutada. Tõepoolest, teenuse kasutamiseks peab olema Kärdla raamatukogus registreeritud lugeja. Üks juhtum oli, kus tuli meie lugeja ja ka ei saanud sisse. Selgus, et ta oli viimati käinud 2015. aastal. Meil toimub aga lugejate ümberregistreerimine igal aastal. Nii võib juhtuda, et raamatukogusüsteem ei tunne lugejat ära. Siis peaks ka kohale tulema ja me lahendame probleemi ära. Need lugejad, kes käivad raamatukogus regulaarselt, peaksid sisse saama probleemideta.Avatud raamatukogu teenust on esimese poole kuuga kogunenud juba 39 korda. Mul on väga hea meel selle üle. Usun, et üha rohkem tuleb neid, kes selle teenuse enese jaoks avastavad. Sest see annab paindlikkust tulla raamatukokku enne või pärast tööpäeva, või siis hoopis nädalavahetustel. Nädalavahetustel saab tulla ka perega. Iga täiskasvanu peab enda sisenemise küll eraldi registreerima, kuid alla 16aastased lapsed võivad tulla koos vanemaga. Kui keegi tunneb ärevust, et kas tema saaks sellise asjaga hakkama, siis võib ikka kohale tulla. Meie töötajad õpetavad, kuidas sisenemine käib ja kuidas ka näiteks laenutus­automaati kasutada. Siin ei kehti arusaam, et nooremad inimesed on altimad uusi asju õppima. See ei sõltu vanusest, pigem ikka tahtest.On ikka. Meie käest on küsitud, mis kellaaegadel ööraamatukogu töötab. Minu meelest on see tore nimi – ööraamatukogu. Kui nõudlus tekib, siis võib avatud raamatukogu teenus olla tulevikus tõesti 24/7 ehk ööpäevaringne. Praegu aga saab raamatukogu kasutada iseteenindusena kella 6–10ni ja kella 18–22ni ning koos personaliga E–R 10–18ni, L kella 10–14ni. Nädalavahetustel ja pühade ajal saab raamatukokku minna vahemikus kella 6–22ni.Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: lugeja, meediakajastus, rahvaraamatukogu