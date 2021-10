Algas ronimisvõistlus Noor Tiputegija

ERLE MARTIN

Oktoobrist maini saavad korra kuus Tuuletorni ronimisseinal kokku need vaprad lapsed, kes kõrgust ei karda ja ülespoole rühkides julgevad omavahel mõõtu võtta.Käinas elamuskeskuses Tuuletorn peeti esmaspäeval ronimise karikasarja ava­võistlus. Üks korraldajatest Inna Lepik rääkis, et mõeldud on see nii ronimise kui spordiala propageerimiseks kui ka võistlemisvõimalusena kõigile ronimishuvilistele. “Soovime ergutada ronimisharrastust ja pakkuda noortele kooli­välist sportlikku tegevust,” lisas Lepik.Võistlus peetakse iga kuu viimasel nädalal. Seekord osalesid nii oma ronimistrenni lapsed kui ka mandrilt saarele koolivaheaega veetma tulnud lapsed ja esimese korra kohta oli osalejaid palju – 21.Avavõistlusel võeti vikerkaare­meetreid, mis tähendab, et ronides ei pea haarama või toetuma kindlat värvi nukkidele ja kasutada võib kõiki käe- või jalaulatuses olevaid “klotse”.“Selline võistlus on rohkem vastupidavuse peale, kuna tehnikat veel enamikul lastest pole,” selgitas Lepik. “Näiteks nooremad võisid viie minuti jooksul ronida kuni kolme meetri kõrgusele, laskuda ja taas üles ronida.”Nii mitmeid kordi üles-alla ronides said võistlejad oma meetreid kokku liites tulemuse kirja. Näiteks neli korda kolme meetri kõrgusele teeb kokku 12 ronitud meetrit. Suurematel lastel tuli ronida 10 minuti jooksul. “Isegi minu jaoks on see pikk aeg ning võtab selja märjaks,” nentis korraliku mägironija kogemusega Lepik. “Lõpuks on sõrmed nagu keedetud viinerid ja libisevad juba nuki pealt maha.”Keskmises vanuserühmas võistelnud Kirke Väli, kes käib ka ronimistreeningutel, rääkis, et enne võistlust ta pabistas, aga kui läks seinale, läks muu meelest ja ainus soov oli – “Saaks võita!”Oma teise kohaga oli Kirke rahul. “Tore oli, sai uusi kogemusi ja huvitav ka,” ütles Kirke, kes kümne minuti jooksul jõudis viis korda tippu, see tähendab 18 meetri kõrgusele ja sai ronitud meetreid kirja 96.Ronimisvõistlusel peetakse kokku kaheksa etappi ja võisteldakse kolmes vanuserühmas.Avavõistlusel olid 7–9aastastest tublid kõik ronijad, aga enim meetreid kogusid Mia-Lisette Sauväli, Lotta-Liisa Kaevand, Kennert Martin ja Ott Lukkonen. Mia-Lisette ronis viie minutiga 48 meetrit.10–13aastaste seas jõudsid rohkem meetreid koguda Carmen Hüüdma, Kirke Väli ja Lembit Kogerma. Carmen Hüüdma tulemus oli 126 meetrit.14aastaste ja vanemate hulgas oli vaid üks osaleja, Pauline Gerting Saksamaalt, vahetusõpilane Hiiumaa gümnaasiumist, kes kuuendast eluaastast saadik ronimas käinud. Tema tulemus oli153 meetrit.Ronimisvõistlust Noor Tipu­tegija korraldab elamus­keskuse Tuuletorn tiim, Inna Lepik, Erle Martin ja abi­kohtunik Tanel Põldma.

