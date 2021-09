Vihmal on ilus hääl

Häli-Herta Haavapuu

Sellist pealkirja kannab luule-ja muusikakava, millega tõmbab oma kaheksanda hooaja kokku Kassari Kultuurinelja­päevade & Suvi Kassaris sari.Hooaja, mis pakkus huvilistele suuremaid ja väiksemaid kontserte, kinoõhtuid, õpi­tubasid, näitusi, näitemänge, maitseelamusi, kodukohvikuid ja tutvustavaid muuseumi-, kabeli-või talutuure…Hooaeg, mille toimumises lõid kaasa Orjaku külamaja, Kassari rahvamaja ja kodukohvik Hõng, Hiiumaa muuseumi Kassari näitusemaja, Kassari kabel, Uue-Hansu marjakasvatustalu, Hiiumaa Kino, resto IiuMekk jt.Kui turismihooajal jõudis kultuurineljapäevade külalisi võõrustama mitmeid üleriigilisi kontsert-tuure, lisaks väiksemaid kontserte esinejatega väljastpoolt Hiiumaad, siis hooaja lõpetab traditsiooniliselt vaid oma saare esinejate ülesastumine.16. septembri õhtul on võimalik Orjaku sadama külamajas saada osa luule-ja muusikakavast “Vihmal on ilus hääl”, mis on pühendatud Jaan Kaplinskile. Üles astuvad Kärdla Põhikooli Mudilaskoor, Kärdla muusika­kooli õpilased-õpetajad ning lapsevanemad.Koori dirigent ja muusika­õpetaja Raili Kaibald oliesinemiskutse üle rõõmus ning tänulik ja samad tunded valdavad ka kutsujaid. Kava koostamisel oli Raili Kaibaldi sooviks lavale kokku tuua lapsed, lapsevanemad ja õpetajad, et veeta see õhtune tunnike maailma ilusaimas väikesadamas ühises mõtteruumis koos luule ja muusikaga…Kontsert on kuulajaile tasuta, kuid kõigil on võimalik annetusega toetada mudilaskoori tegevust. Ka kultuurineljapäevade korraldajad ei tee sel aastal kingitusi ega kohvilauda külalistele, vaid panustavad omalt poolt noorte lauljate toetuseks.Tänu ja kummardus neile, kes aitasid kaasa sarja ürituste organiseerimisele, kes külastasid sündmusi ning kes toetasid nõu või jõuga, et see kõik ikka toimuda sai!Kassaris (saabuval neljapäeval) näeme!MARGIT KÄÄRAMEESkultuurineljapäevade projektijuht

Sildid: Kassari kultuurineljapäevad, Luule- ja muusikakava