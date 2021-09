Vastutustundlik tarbimismudel ehk tootest saab teenus

Hiiumaalt pärit ettevõtja Hendrik Roosna ja tema äripartneri Taivo Türnpu Fairown arendab füüsiliste kaupade vastutustundlikku tarbimismudelit. Sisuliselt saab tootest teenus ning globaalsed korporatsioonid juba muudavad oma toodete müümise viisi.“Tarbimine muutub suuresti ja Eesti ettevõte on tee­rajajate seas,” kirjutab EPL Ärileht, et kodumaise ettevõtte Fairown käive on viimastel kuudel kasvanud mitukümmend korda.Pikalt liisinguvaldkonnas tegutsenud Hendrik Roosna lõi 2018. aastal koos Taivo Türnpuga ettevõtte Fairown, mille eesmärk on viia võimalikult palju seda, mida me tarbime, tagasi tootjatele. See läheb hästi kokku tänapäeva noorte seas levinud arusaamaga, et asju pole vaja omada. Neid võib ka üürida. Fairown tegutseb ja kasvab suurel kiirusel Skandinaavias, kuid nende pilk on juba suunatud ka Poola ja Euroopa kõige suurematele turgudele.“Oleme veel alguses, aga näeme, et meid on hästi vastu võetud. See annab lisamotivatsiooni,” ütleb Roosna. Nad on maailmas kulutulena leviva mõtteviisi “kasuta nüüd, maksa hiljem” üks esindajaid. Kuid nende eripära on see, et nad tõid mängu tellimise ehk vana toote järjepidevalt uuega asendamise. Nende partnerid on teiste seas juba Apple ja Stihl, peagi liitub ka LG.“Teema on praegu nii kuum, et IKEA innovatsiooni­osakonnast võeti meiega ise ühendust. Nad saatsid kirja meie üldmeilile,” naerab Roosna.Lihtsustatult öeldes võimaldab Fairown ostes valida, kas ostad toote kohe tavahinnaga välja või maksad kuutasu 60–70% toote hinnast. Näiteks maksad 30 eurot kuus ja saad endale uhiuue televiisori. Kui möödunud on kaks või kolm aastat, siis pakutakse sulle uut kõige moodsamat toodet ja võimalust vana tagastada. Kui soovid ahela katkestada ehk uut toodet ei soovi, siis tasud kuumakseid edasi, kuni oled maksnud toote täishinna. Kui nõustud, siis maksad kuu­makseid juba uue toote eest. Vana toode aga ei satu prügimäele ega garaažinurka. Just see on Fairowni peamine missioon.HIIU LEHT

Sildid: tootest saab teenus, vastutustundlik tarbimismudel