Valimised algavad

Teisipäeval andsid erakonnad ja Hiiumaa ainuke valimisliit – nii vähe pole neid kunagi olnud – üle valimisnimekirjad. Seekord on meil, valijail, vähem valikut, lihtsalt sellepärast, et kandidaate on vähem kui varasematel aastatel, vaid 114.

Siiski ei saa öelda, et meil pole, kelle seast järgmise volikogu liikmeid valida. Nimekirjades on palju tublisid inimesi, kes igasuguse kahtluseta saavad tööga volikogus või vallavalitsuses hästi hakkama. Ja see on tähtis töö, mille me neile usaldame.

Nimekirjades on kogenud inimesi ja ka uusi nimesid. Naisi võiks küll rohkem olla. Kaks nimekirja on koostatud nii, et mehi ja naisi on võrdne arv – kiitus neile selle eest.

On ju naisi ja mehi ka elanikkonna seas enam-vähem võrdselt, miks mitte siis ka valitavates kogudes nagu volikogu seda on.

Kahes valimisnimekirjas on tasakaal pisut meeste kasuks kaldu ja naisi on vähem. Üks nimekiri aga on üsna traditsiooniliselt maskuliinne – mehi on selles kaks korda nii palju kui naisi. Kaht lühemat sorti nimekirja pole toimetus veel näinud, aga kõik kandideerijad pole veel ka kindlad, sestap jõuame veel nii nimekirjade koosseisu kui kandideerijaid lehelugejale tutvustada.

10. september 2021

Sildid: kandidaadid, kohalike omavalitsuste valimised, tasakaal kaldu