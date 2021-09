Valijate valikuvõimalus väiksem

ERAKOGU

Tänavustel kohalikel valimistel on Hiiumaa algsetes valimisnimekirjades 114 kandidaati, 2017 KOV valimistel oli neid 81 võrra enam, 195. Ka ringkondi on vähem, viie asemel üks, kohti tulevases volikogus aga sama palju – 23.

Teisipäeval, 7. septembril oli kandidaatide esitamise tähtaeg kohaliku omavalitsuse valimisteks, mis toimuvad veidi enam kui kuu aja pärast, 17. oktoobril.

Hiiumaa valla valimiskomisjonile esitasid ringkonnanimekirja kuus erakonda: Eesti Keskerakond (KE), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Eesti Reformierakond (RE), Erakond Eesti 200, ISAMAA Erakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

Valimiskomisjoni 2. septembri otsusega on registreeritud ka üks valimisliit, Ühine Hiiumaa (ÜH).

Võrreldes nelja aasta tagusega on kadunud üks, valimisliidu Kodusaar 52 kandidaadiga nimekiri ja lisandunud Erakond Eesti 200 nimekiri, milles kaks nime. Kokku on registreerimiseks esitatud 114 kandidaati.

“Tegemist on registreerimiseks esitatud kandidaatidega ja andmed võivad muutuda,” selgitas valla valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Annika Grauberg.

Kandidaatide registreerimine toimub valimiskomisjoni avalikul koosolekul reedel, 10. septembril. Kõigepealt vaadatakse läbi esitatud kandideerimisdokumendid, seejärel viiakse läbi liisuheitmine, mille alusel antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid. Lõpuks vormistatakse valimiskomisjoni otsus kandidaatide registreerimise kohta. Lõplik kandidaatide arv selgub hiljemalt 15. septembriks.

Nimekirjad lühemad

Oma valimisnimekirjad saatsid eilseks Hiiu Lehele peaaegu kõik erakonnad ja valimisliit. Volikogu koalitsiooni osapooltel ehk valimisliidul Ühine Hiiumaa ja SDE on mõlemal seekord 20-liikmeline nimekiri, milles naisi ja mehi võrdselt. Neli aastat tagasi oli samanimelise valimisliidu nimekirjas 40 ja SDE nimekirjas 32 kandidaati. Volikogus saadi vastavalt 6 ja 7 kohta.

“Nelja aasta taguse vabatahtliku ja sundliitmise järgselt oli poliitiline aktiivsus suurem – nii kartus tuleviku ees, kui soov ühisele vallale soovitud suund anda. Täna on olukord kahtlemata stabiilsem ja viie ringkonna asemel on üks valimisringkond. Lühem nimekiri tuleneb ka sellest, et osad meie eelmise koosseisu liikmetest on loobunud poliitikast isiklikel põhjustel ja mõned on meie seast ka igaveseks lahkunud. Tunneme aga jätkuvalt vastutust valimisliidu vankrit edasi vedada, et tõsta sellega kodanike aktiivsust kohalikus elus kaasa rääkida,” põhjendas oluliselt lühemat nimekirja Ühine Hiiumaa kõneisik ja esinumber Margit Kagadze.

Peaaegu samaks on jäänud Reformierakonna ja ISAMAA (aastal 2017 veel IRLi nime all) nimekirjades kandideerijate arv. Reformierakonnal oli tollal 16 kandidaati, kellest volikogusse pääses kaks, tänavu on erakond välja pannud

15 kandidaati.

IRL pani 2017. aasta kohalikel valimistel välja 26 kandidaati, kellest ükski volikogusse mandaati ei saanud, tänavu on ISAMAA nimekirjas 27 kandidaati.

Seitsme liikme võrra on tänavu pikem Keskerakonna nimekiri, vastavalt 18 kandidaati 2017. aastal ja 25 kandidaati tänavustel kohalikel valimistel. Eelmistel valimistel sai KE volikogus ühe koha.

EKRE nimekiri on seekord poole lühem, 2017. aastal 11 ja tänavu 5 kandidaati. Eelmistel valimistel EKRE volikogusse kohta ei saanud.

Eesti 200 paneb kohalikel valimistel nimekirja välja esimest korda ja selles on kaks nime.

Eilseks oli valdav osa nimekirju juba avalikud ja teada ka nimekirjade esinumbrid. Toome need ära toimetuseni jõudmise järjekorras. Reformierakonna esinumbrid on Aivar Viidik ja Riho Rahuoja, sotsiaaldemokraatidel Reili Rand ja Hergo Tasuja, Keskerakonnal Antti Leigri ja Inge Talts, valimisliidul Ühine Hiiumaa Margit Kagadze ja Omar Jõpiselg, Eesti 200 esinumber on Keith Siilats,

EKRE-l Tõnis Paljasma, erakonnal ISAMAA Annely Veevo

ja Georg Linkov.

Sildid: kohalike omavalitsuste valimised, valimiskomisjon, valimisnimekirjad