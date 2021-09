Vabakool vajaks enam tuge

Harda Roosna

Üle 30 aasta avati sel sügisel Hiiumaal uus kool, erakool. Kohatasu suuruse tõttu on mõned lapsed kooli ja lasteaeda ka tulemata jäänud.

1.septembril Kõpu koolimajas esimest kooliaastat alustanud Hiiumaa Vabakoolis on täidetud 17 kohta, ruumi on veel 15 lapsele. Vabakoolis alustab õppetööd viis last, neist kolm esimeses klassis, lisaks kaks last koduõppel. Praegu on kooliosas 11 vaba õpilaskohta, kui jaanuarist lisandub veel kaks õpilast, jääb neid järgi üheksa. Vabakooli lasteaias on kirjas 12 last, vaba ruumi seega veel vaid neljale lapsele. Õpetajaid on kooli ja lasteaia peale kokku viis.

“Meie õppemaks on, jah, keskmisest suurem, kuna lootsime natuke suuremat toetust ka valla poolt,” ütles kooli asutanud MTÜ Hiiumaa Haridusselts juhatuse liige Jesper Parve peale avapidu. “Mõned lapsed tõesti ei tulnud sellepärast, et see õppemaks lõpuks nii suureks läks.”

Praeguse seisuga on lasteaia kohamaks 275 eurot. Võrdluseks, et Tallinnas võib eralasteaia kuutasu olla ka 400 eurot, millest linn hüvitab poole, juhul kui lasteaiakohta pakkuda pole. Hiiumaa palgasaajate jaoks, eriti kui lapsi peres rohkem kui üks, on seda siiski päris palju.

“Töötame iga päev selle nimel ja otsime ka sponsoreid, siinkohal üleskutse Hiiumaa ettevõtjatele ja võimalikele toetajatele – otsime neid inimesi, kes oleks huvitatud meie kooli toetamisest, et me saaksime õppemaksu nii lasteaia poole pealt kui kooli poolelt natuke madalamaks.”

Jesper Parve ütles, et sel juhul oleks erakool vastuvõetavam ka meie enda saare rahvale: “Praegu on meil väga palju peresid, kes on tulnud just Tallinnast ja väljastpoolt Tallinnat ja kel on kaugtöökohad, aga me nii tahaks seda teha meie saare kooliks ja seda võimalust kõigile pakkuda.”

Parve ütles, et siit palve nii kohalikule omavalitsusele kui ettevõtjatele kooli toetada. “Oleme ootel ja loodame, et ikkagi leiame lahenduse, et teha vabakool kättesaadavaks laiemale ringile.”

Sildid: erakool, Hiiumaa vabakool, uus kool