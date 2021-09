Uues koosseisus sooviks jätkata enamus volinikke

Liina Siniveer

Sel neljapäeval,16. septembril peab viimase istungi Hiiumaa vallavolikogu 2017. aastal valitud koosseis, uude voli­kogusse pürgib 17 senist volinikku, 6 loobub.Reedel registreeriti vallamajas 17. oktoobri valimiste kandidaadid. Liisuheitmise tulemusel sai esimesed 20 numbrit valimisliit Ühine Hiiumaa ja esimese numbri 101 all kandideerib volikokku Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze.Järgnevad Eesti Reformi­erakonna, Eesti Keskera­konna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, ISAMAA Erakonna, Erakonna Eesti 200 nimekirjad ning 114 nimest koosneva loetelu lõpetab Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna Hiiumaa piirkonna juht Aivo Saar, kelle kandidaadinumber on 214.Praegustest volikogu liikmetest kandideerivad ka uude volikogusse fraktsiooni VL Ühine Hiiumaa esimees Tuuli Tammla ja liikmed Sander Kopli, Aira Toss ja Jana Uuskari.Hannes Maasel seekord enam ei kandideeri ja valimis­liidu endine liige Aivar Viidik kandideerib Reformiera­konna esinumbrina.Uude volikogusse kandideerib ka üks kahest volikogusse valitud reformierakondlasest, hiljem fraktsioonidesse mitte kuulunud Riho Rahuoja.Eelmistel valimistel ainsana Keskerakonna nimekirjas volikogusse pääsenud arst Inge Talts kandideerib ka seekord sama erakonna ridades.Keskerakonnaga ja/või selle nimekirjaga on liitunud ka hulk areenilt kaduva fraktsiooni valimisliit Kodusaar liikmeid: Antti Leigri, Tiit Paulus, Ants Orav, Toomas Remmelkoor, Jaan Harak, Jüri Preobraženski ja Artur Valk. Ainsana ei kandideeri fraktsiooni esimees Tarmo Mänd.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist pürgib uude volikogusse kolm liiget: aseesimees Liisi Mäeumbaed ning liikmed Toomas Kokovkin ja Liina Lepamaa.Neli fraktsiooni liiget, sh esimees Helen Teigar, lisaks Ülari Kaibald, Kristjan Ojasoo ja Lembit Vainumäe seekord ei kandideeri.“Täpsemalt peaks igalt inimeselt endalt küsima, aga saan kinnitada, et keegi ei ole eriarvamuse tõttu kõrvale jäänud,” ütles SDE esinumberja piirkonnajuht Hergo Tasuja. “Lembit ütles juba kevadtalvel, et tema enam ei kandideeri. Tal on meist ka kõige pikem kogemus volikogu liikmena, alates Kärdla linna aegadest. Edaspidi pühendub ta rohkem oma ettevõttele LeVa. Helen sai hiljuti teist korda emaks ning tema tähelepanu on perel. Kristjan ja Ülari on samuti noored inimesed, kel tulevikus kindlasti võimalus uuesti kaasa lüüa. Hetkel on nad otsustanud rohkem isiklikule ja tööelule keskenduda,” vahendas ta erakonna liikmete valikuid. “Sellest lähtub, et inimesed on asja põhjalikult läbi mõelnud ning ülejala midagi teha ei taha – kui, siis ikka nii, et võetakse aega süveneda ja panustada,” hindas Tasuja.Pikim valimisnimekiri, 27 liiget on erakonnal Isamaa, järgneb Keskerakond 25 kandidaadiga, valimisliidul Ühine Hiiumaa on 20 kandidaati, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal samuti 20 kandidaati, Reformierakonnal 16 kandidaati, Konservatiivsel Rahvaerakonnal 5 kandidaadist ja erakonnal Eesti 200 2 kandidaadist koosnev nimekiri.

Sildid: liisuheitmine, valimiste kandidaadid