Teadusnõukogu toetab

Valitsus arutab edasi, kas vabastada Hiiumaa koroonapiirangutest, ütles peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Teadusnõukoda põhimõtteliselt toetas teda, et piirkondades, kus on vaktsineerimise tase kõrge, oleks võimalik kontrollimeetmetest loobuda. “Eelkõige me räägime siis Hiiumaast,” ütles Kallas eile.

Tõepoolest – kui Eestis on nädalaga kolm tuhat nakatumist ja Hiiumaal vaid mõni, siis need numbrid on paljulubavad.

Kindlasti ei tahaks, et koos hiidlaste vabastamisega kontollimeetmetest saare piirid taas kinni pandaks ja Hiiumaa koroonavabaduse hind oleks saare isolatsioon.

Hiiumaal on praegu 73,64 protsenti täis­kasvanud elanikkonnast täisvaktsineeritud ja kõikidest Hiiumaa elanikest 64,5 protsenti. Eakate puhul on see 80 protsendi ringis.

Kas tegu on Kallase poliitilise plussi kirja saamise katsega või anda Hiiumaa eeskujuga hoogu vaktsineerimisele, mis kuidagi edeneda ei taha, eks seda teab ta ise kõige paremini. Ühine eesmärk võiks olla see pagana koroona kord seljatada, et saaksime kõik oma tavapärast elu edasi elada.

Ja sel teel peaksime kõik koos eesmärgi poole liikuma, vaatamata poliitilistele eelistustele.

17.september 2021

Sildid: koroonapiirangud, pressikonverents, Teadusnõukogu