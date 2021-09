Tariston: jätkame teedevaldkonnas

20 aastat maakonna teid hooldanud AS Tariston jäi vaatamata vaidlustusele ilma järgmise viie aasta teehoolduslepingust Hiiu maakonnas. Mida toob see kaasa seni riigimaanteid hooldanud ettevõtte Hiiumaa üksuse töötajate jaoks?”

Vastab AS Tariston juhatuse esimees Kaspar Kaldjärv: “Riigiteede korrashoiulepingu lõppemine toob kaasa mõõdukad struktuuri muudatused, mis hõlmab kogu Taristoni Hiiumaa üksust. Seni teehooldega tegelenud inimesed on omal alal vaieldamatud spetsialistid ning usun, et nende tulevik saarel on igati kindlustatud samas valdkonnas jätkates. Vaatamata ühe töövõtulepingu lõppemisele jätkame tegevust Hiiumaal meie ettevõtte teistel põhi­suundadel, milleks on teedeehitus, pindamine, teedeehituslike materjalide kaevandamine ja müük ning aastast 2021 ka asfaltbetooni tootmine ning paigaldus. Kahe aastakümne jooksul teehooldega tegelemine Hiiumaal on pakkunud meie meeskonnale palju põnevust, rohkelt erialaseid väljakutseid ning suurt vastutust liiklejate ees, usume siiralt, et oleme saanud nende ülesannetega igakülgselt hakkama. Avaldame suurt tänu ning tunnustust kõikidele tublidele kolleegidele, kes senise neli korda viis aastat perioodi jooksul on taganud Hiiumaa teedel talvisel ajal turvalise ning ohutu liiklemise ning soovime omaltpoolt edu uuele hooldajale.”

Küsis KATI KUKK

