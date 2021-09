Tallinn vabatahtlikest päästjatest ei tea?

Pühapäeval oli Kõpu poolsaarel juhusliku kokkusattumusena lühikese, paarikümneminutise ajavahemikuga kaks sõidukipõlengut – haruldane juhus põhjustas abivalmis pealtnägija jaoks väikese segaduse.

Teist, hilisemat põlengut sattus nägema Kiduspe küla elanik Ulf Johansson, kes helistas kohe telefonil 112 ja teatas juhtunust. “Siis oli auto täisleekides ja ma ei teadnud, kas keegi on autos sees,” selgitas ta Hiiu Lehele.

“Huvitav minu jaoks oli, et 112 keskus ütles mulle, et kõige lähem komando on Käinas ja kohalejõudmine võtab 20 minutit. Mina vastasin, et meil on kohalik komando ja nad on väga lähedal. Minut hiljem olidki kohal meie vaprad mehed Kõpust ja kustutasid auto,” kirjeldas Johansson olukorda. “Mulle tundus, et 112 keskus ei teadnud, et meil on kohalik komando. Kui mina ütlesin, et brigaad on kohale jõudnud, siis oli see Tallinnas üllatus – Juba kohal? – imestas ta. Kas niisugune koordineering puudub?” oli tema küsimus. “Ma ei saa öelda, et koordineerimist pole, aga tundus nii. Oleks ju väga halb, kui 112 ei tea, et meil on vabatahtlik komando siin.”

Ulf Johansson lisas, et tavaliselt ta ei tee õnnetusest pilte, pildi tegi ta alles siis, kui oli juba selge, et keegi ei saanud kannatada, ja sellepärast, et palus toimetusel uurida, miks talle telefonil 112 niimoodi vastati.

Hiiu ja Lääne päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütles, et põhjuseks oligi kaks järjestikust väljakutset. “Pallil põles ATV ja nii Kärdla kui Kõpu päästeauto olid selleks hetkeks juba välja saadetud seda tulekahju kustutama, sellepärast oligi Käina komando auto esimene vaba ressurss, mis tekkis, ja nii helistajale ka öeldi,” selgitas Aasma, et häirekeskus vastas helistajale korrektselt.

Edasi juhtus nii, et operatiivkorrapidaja jõudis esimesena Palli sündmuskohale ja kustutas pulberkustutiga suure tulekahju ära ja suunas Kõpu auto kohe ümber Kiduspele teist tulekahju, sõiduautot kustutama.

Hannes Aasma kinnitas, et häirekeskusel on täielik ülevaade nii riigi kui vabatahtlike komandodest ning seda haldab vastav arvutiprogramm. “Ei saa olla, et häirekeskus midagi ei näeks – see on meie tööprogramm ja nad teavad kõike. Lihtsalt kui mõned autod on hõivatud, siis seotakse järgmise juhtumi puhul järgmine ressurss, mis on vaba, antud juhul Käina komando auto. Uut sündmust ei registreerita häirekeskuses sellele samale komandole, mis on juba hõivatud – selle otsuse teebki kohapeal maakonna korrapidaja, kes annab korralduse vabanenud ressurss ümber suunata.”

Hannes Aasma nõustus, et kõrvalt võis tõesti jääda selline mulje, et mis mõttes Tallinnas ei teata Kõrgessaare vabatahtlikest päästjatest, kelle ühe päästeauto asukoht Kõpu külas on tulekahjukohale märksa lähemal.

Päevaga hävis tules kaks sõidukit

Pühapäeval, 5. septembril kell 16.44 teatati häirekeskusele, et Palli külas on põlema süttinud ATV. Seni veel teadmata põhjusel süttinud sõiduki põleng likvideeriti kell 17.30. Inimesed vigastada ei saanud.

Samal päeval, 5. septembril kell 17.04 reageerisid päästjad teiselegi sõiduki põlemisele, kus Kiduspe külas oli põlema süttinud sõiduauto. Auto põles lausleegiga ning hävis tules täielikult. Kustutustööd lõpetati kell 18.21.

