RMK matkatee jõudis Hiiumaale

HARDA ROOSNA

HARDA ROOSNA

HARDA ROOSNA

Eile Kaleste puhkealal pidulikult avatud 234 km pikkune Hiiumaa haru kulgeb marsruudil Heltermaa-Ristna-Sarve – 77 matkajat juba läbisid enne avapidu rajast ühe jupi.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ütles Hiiu Lehele, et mõte, tuua see matkarada ka Hiiu saarele, on juba kümme aastat vana. Nii kaua kulus enne aega, kui saarele jõuti.

Saaremaa on veel RMK matkarajaga katmata ja Kallas avaldas arvamust, et lihtne see ei saa olema, kui seda tahaks teha. “Rajad on valitud nii, et need kulgevad eelkõige riigimetsas ehk avalikus kasutuses oleval maal, aga Saaremaal on seda suhteliselt vähe,” selgitas ta, et see tähendab omakorda eraomanikega kooskõlastamist, mis alati ei pruugi olla lihtne. Ka Hiiumaal ei jõutud päris kõigi maaomanikega kokkuleppele.

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg tänas kohapealseid inimesi ja eelkõige RMK puhkeala juhatajat Aili Küttimit öeldes, et nad hakkasid asjaga õigest otsast pihta. Vaadates, kes maaomanikest võiksid lubada matkaraja oma maale.

“Võib-olla see on Eesti vabariigis üldse üks viimaseid protsesse, mis on jäänud usalduse peale, maaomaniku ja RMK kui raja haldaja usalduse peale,” tõdes ta. Jõpiselg tõi võrdluseks valla, kus kõik käib aina jäigemalt n-ö paberite järgi. “Võib-olla hakkab sealt see usaldus tagasi tulema ja maaomanikud hakkavad oma ilusale maale jälle teisi inimesi lubama.”

Vallavanema asendaja Hergo Tasuja avaldas lootust, et tänu vastavatud matkarajale tuleb Hiiumaale rohkem külastajaid, ühtlasi tutvustab see RMKd ka teisest küljest kui puud ja saed.

Naljatamisi avaldas ta lootust, et saarlased ehk ei saa veel paremat matkarada ja Hiiumaa oma jääb kõige paremaks, teenides sellega publiku naeru ja aplausi.

Matkaraja üks ehitajaid, Andre Kaur ütles, et Hiiumaale loodud matkarada on väga äge ja parim, mis seni loodud. Ta avaldas kahetsust, et matkajad said sellest läbida vaid 4 kilomeetri pikkuse jupi.

“Meilt on korduvalt küsitud, kuidas meil õnnestus nii väikesele saarele mahutada nii pikk rada,” ütles Kaur ja vastas ise: “See saar on väga suur saar – oleme selle paari aastaga, mis me siin olnud, aru saanud, et see saar on suurem kui Eesti mandriosa.” Ja tõi oma väite kinnituseks näite saare muutlikest ilmaoludest. Teine rajaehitaja, kuulus mägimatkaja Alar Sikk ei öelnud seekord midagi, kuid aplausi teenisid mõlemad.

Heltermaa sadama juurest alguse saav rada viib läbi Hiiumaa metsade, külade ja rannikute, jõudes lõpuks suure ringiga Heltermaale tagasi.

“Hiiumaa haru teeb eriti ägedaks see, et raja lähedusse jääb nii palju eriilmelisi ja nii Eesti kui maailma mastaabis haruldasi paiku, mida külastada. Näiteks saab näha Hiiumaa ainsat pangaastangut Kallaste panka, ronida maailma ühe vanima tuletorni, Kõpu kõrgustesse, avastada Eesti suurimat liivikut Kaibaldis või imetleda Kõpu kõrgeid metsastunud liivaluiteid, mis on kohati puudelatvadestki kõrgemad. Matkatee läbib ka Kassari saart, kuhu viib saare ühes küljes üle mere – suvisel ajal vaikse ilmaga saab mereala ületada kuiva jalaga, ent muul juhul tasub üle mere minnes kummikud jalga panna, sest vesi võib seal ulatuda põlvini,” jagas RMK külastuskorraldusosakonna loodusradade spetsialist Andre Kaur soovitusi, mida lisaks matkamisele märgata ja külastada Hiiumaa teekonnal.

Kel jalad matkast väsinud, saab teha karastava supluse või puhkepeatuse Tahkuna või Kõpu poolsaare vaiksetes laia kuldse liivaribaga randades või peatuda pikemalt ühes 19st RMK peatuskohast, kus saab end nii lõkke paistel soojendada kui telgis öö mööda saata. Lisaks jääb uue matkatee haru äärde RMK Hiiumaa külastuskeskus, kus jagatakse infot piirkonna puhkevõimaluste kohta. Matkatee haru luues valmisid ka täiesti uued, Remmelko ning Ränkaja lõkkekohad, mis ootavad esimesi tulesüütajaid.

Hiiumaa haru on mõeldud eelkõige jalgsimatkajale, kuna paljud kaunid paigad ei ole jalgrattal kahjuks ligipääsetavad. Teekond läbib muuhulgas ka 12 kaitstavat ala, millest osade puhul ei ole sõiduki või rattaga liiklemine loodusväärtuste hoidmise eesmärgil lubatud.

Rada on looduses tähistatud valge-rohelise-valge värvimärgistusega, kilomeetripostidega ning suunavate viitadega. Täpseid rajakaarte ning infot metsapuhkuse võimalustest saab Hiiumaa külastuskeskusest, Loodusega koos äpist ja kodulehelt https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee/hiiumaa-matkatee.

Sildid: Kaleste puhkeala, riigimets, RMK matkkatee