RMK juht: Metsas võiks silte vähem olla

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) juhatuse liige Aigar Kallas avas esmaspäeval Kaleste puhkealal RMK 234 kilomeetri pikkuse Hiiumaa matkaraja öeldes, et iga äsja valminud matkarada on nende meelest parim.Hiiu Lehele andis Kallas lühi­intervjuu, jututeemaks olid ka jalalt langenud looduskaitsealade tähised ja Kaleste küla HAK-alale kaitseala moodustamine.Vastab tõele, et meil on üle Eesti palju neid silte. Siltide panemine toimus sel hetkel, kui õigusaktiga otsustati, et sellised sildid peaks Eesti looduses olema. Suure kampaania korras ühe raksuga ja need ka vananevad ühekorraga.Ka RMK riigimetsa siltidega oli samamoodi, et kui need otsustati panna, siis pandi ühekorraga, ühe aasta jooksul. Mina isiklikult arvan, et mida vähem silte looduses, seda parem. Oleme püüdnud teha nii, et mõelda hästi läbi, kus me neid silte uuendame ja kus üldse uusi paneme. Püüame nii palju kui võimalik selliseid silte, mis on inetuks muutunud, üldse ära korjata ja osa uuendada või välja vahetada. Tahaksime võimalikult paljudest neist siiski lahti saada ja jätta alles ainult sellised, mida võiks tõesti inimesel vaja olla. Meie riigimetsa silt peaks tõlkes tähendama, et sa oled siia teretulnud – et see oleks selleks pandud. Looduskaitsesiltidel on mõnes mõttes veidi teistsugune tähendus. Sellega püütakse inimesele teada anda ühtepidi seda, et siin on erilised loodusväärtused, mida tasuks tähele panna ja hoida erilisemalt, teistpidi aga tuleb olla ka oma käitumises tähelepanelikum. Ma arvan, et inimeste teadlikkus peaks olema muutunud palju paremaks. Elektroonilistel viisidel on võimalus seda infot kätte saada tänapäeval märksa lihtsamini kui ajal, mil vastu võeti need õigusaktid, millega öeldi, et tähistamine tuleb looduses teha selliselt ja selliselt. Ma teen endast oleneva, et füüsilisi silte oleks metsas võimalikult vähe, eriti veel selliseid, mis keelavad või on hoiatusmärkidena. Aga tunnistan viga, et kõiki neid, mis on aja jooksul pandud ja mida me oleme tahtnud ka edaspidi püsti hoida, me ei ole suutnud sellises konditsioonis hoida nagu tahaks või et ise tunneks uhkust nende üle. Häbimärgid on minu jaoks ka need sildid, mille postid on ära mädanenud, sildid maha kukkunud ja me ei ole jõudnud õigel hetkel, kui see on juhtunud, neid korda teha. Nii et parandame ennast.Õigusakt ei ütle seda, kus need täpselt olema peavad. Õigusakti mõte on see, et inimestele antakse looduses käies teada, et siin on selline ja selline ala. Ja kui selliselt tahta õigusakti mõtet tõlgendada, siis peaks ütlema, et paneks ühe aia alale ümber ja selle märgi juurde. Inimene võib ju minna ka mingisugust teist rada pidi, ta ei pea alati tulema sealt, kus märk on pandud. Ja märkidest nii-öelda aeda millelegi ümber teha ei ole võimalik.Mida arvate sellest, et Kaleste küla inimesed on algatanud RMK KAH-alale, kus raiet kavandati, kaitseala moodustamise?Minu arust on see väga tore, et inimesed näitavad hoolivust oma elukeskkonna suhtes. Ja püüavad selle siis läbi mõtestada, mida see hoolimine tegelikult nendes reeglites kaasa toob. Need kehtivad siis mitte ainult RMK suhtes, vaid kõikide siinkäijate suhtes. Kaasa arvatud kohalike elanike endi suhtes. Minu arust see on ainult tervitatav, kui inimesed pingutavad selle nimel ja ühiselt pingutavad selle nimel, et mõelda oma elukeskkonna hoidmisele ja parendamisele.Nii see täna ju juhtuski (Naerab).Meie oleme teinud oma rada algusest peale ühtepidi iseseisvalt, teistpidi kõikidega, ka koos hiidlastega erinevates osavaldades ja Hiiumaa vallas töötavate inimestega, ka volikogus töötavate inimestega. Ja seda, kas nad on ühe või teise erakonna liikmed, see ei ole olnud meie jaoks kriteerium. Aga kui ühe või teise erakonna liikmed leiavad RMK tegevuses midagi tunnustamisväärset ja soovivad RMK tegevust toetada ja seda ühistööna välja tuua, siis ma näen, et see on ka tegelikult väga tore. See oleks võinud olla ka ükskõik milline teine erakond, mitte ainult Reformierakond, kelle liikmed loodetavasti on näinud RMK selles ettevõtmises seda, mida tunnustada ja selle õnnestumiseks koostööd teha. Ma ei ole kunagi küsinud, ja ma usun, et ka meie rajameistrid pole ühelegi uksele koputades küsinud, mis erakonna liige sina oled. Aga ma olen täiesti veendunud, et arvestades seda inimeste arvu, kes Hiiumaal moel või teisel on selle raja valmimisele kaasa aidanud, et seal on kõikide erakondade liikmeid olnud. Nii et see matkarada on erakondadeülene asi.

Küsis HARDA ROOSNA

* Kaitsealade tähistamine

RMK peab tähistama kõikide Eesti kaitsealade välispiirid. Kaitstavate loodusobjektide tähistamine on oluline nii külastajate teadlikkuse parandamiseks kui ka objektide säilimiseks. Alates 2013. aastast on RMK paigaldanud üle 3000 kaitseala tähise.

Kaitstavate loodusobjektide tähistuse uuendamine jätkub. Kui keegi märkab katkist või lõhutud kaitseala tähist, siis palume sellest koos täpse kaar­di või koordinaatidega teada anda RMK looduskaitse-

osakonnale (rmk@rmk.ee).

Allikas: RMK koduleht

**§ 2. Tähistamise kord

(1) Kaitstava loodusobjekti tähistamist korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus.

(2) Kaitstav loodusobjekt tähistatakse nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses, kaitsealadel ka eri vööndite ning liikumiskeeldude asukohast, oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada.

(3) Kaitstava loodusobjekti või selle vööndi asukohast mõistlikul viisil arusaamise hindamisel arvestatakse:

1) kaitstava loodusobjekti külastamiseks sellele tava­päraseid lähenemisteid;

2) tähistuse nähtavust kaitstava loodusobjekti külastajatele (nähtavust külastaja tõenäoliselt lähenemisteelt, vaadet varjava taimestiku olemasolu jmt) jne.

Väljavõte keskkonnaministri määrusest “Kaitstava loodus­objekti tähistamise kord ja tähised”.

