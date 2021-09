Otsemüük tekitas segadust

Noored, kes pakkusid Hiiumaal müügiks suitsu- ja vinguandurit Nublu, kogesid inimeste teadmatuse tõttu nii lahket vastuvõttu kui ka tõrjuvat suhtumist.Kui Ameerikas on ukselt-uksele müük tavapärane, siis meie kultuuriruumis pole see just eriti levinud. Liiati hoiatatakse vahel inimesi petturite eest, kes müüvad salakaupa või varastatud asju. Või siis püüavad mõnd ametnikku matkides majja või korterisse pääseda.Hiiumaal juhtus, et noored inimesed, kes pakkusid müügiks sellest aastast kohustuslikku suitsu- ja vingugaasi­andurit, said tõrjuva käitumise osaliseks. Sotsiaalmeedia avalikus grupis Hiiumaa Heaks hoiatas Riho Romanov, et “Kärdlas liigub ringi nublu müügimees, kes käib hoovist hoovi ja valetab, et sellest aastast on vingugaasiandur kohustuslik. Kas tegu on ülima võhiklusega või on see “nõks”, kuidas müüki teha, pole teada. Vastates, et see käib ainult gaasi kohta, raiub vastu, et iga küttekolde kohta.”Samuti pani ta kahtluse alla Nublu suutlikkuse reageerida nii vingule kui suitsule.“Pandeemia varjus ja ajal on tõesti-tõesti võetud Eesti riigis vastu seadus, et vingu­andur on kohustuslik igas majapidamises,” ütles Liilit Kirss, kes probleemi­tõstatust märkas. Ta kinnitas, et sel suvel võttis G4S tõesti tööle noored, kes käisid ukselt-uksele ja müüsid Nublu suitsu­andurit, samuti pakkusid abi andurite kontrollimisel ja tegelesid teavitustööga. “Sellist tööd tehes on noored ka palju eluohtlikke juhtumeid lahendanud ja need näited on värvikamast värvikad,” lisas ta.Tallinna Tehnikaülikooli tudeng Karl Reispass on sel suvel ukselt uksele müüki tehes käinud Hiiumaal, Saare­maal ja Haapsalus läbi kokku tuhat­kond majapidamist. Selle kahe ja poole kuuga suutsid inimesed teda nii heas kui halvas mõttes üllatada oma teadmistega suitsu- ja vinguanduri kohta.“Paljudes kodudes valitses ohvrimentaliteet, et seadused, mis on teinud anduri olemasolu kohustuslikuks, on valitsuse rahateenimise skeem. Teine väide, mida kuulsin, et kui sada aastat tagasi said inimesed selliste anduriteta hakkama, saab täna ka,” jagas Reispass vürtsikamaid ütlemisi. Ja lisas omapoolse kommentaari, et õnnetusi juhtus ju ka siis ja veel rohkem, lihtsalt sellest ei räägitud nii palju, kuna uudised ei levinud.Hiiumaal jätsid Karlile eriti muheda mälestuse käinakad. “Pisike kogukond, kus nädalaga kõik kodud läbi käisin. Kutsuti sisse, pakuti teed või kohvi, oldi valmis kuulama, mis mul öelda on. Väga soojad inimesed on seal alevikus,” ütles ta. “Majad ei ole ümbritsetud kõrgete taradega ning inimesed on lahked ja abivalmid.”Ekstreemsematest juhtumistest rääkides sattus Reispass Hiiumaal ühte eriti täbaras olukorras majja, kus elas ema kolme pojaga. Tuli välja, et seal majas polnud anduritest kuuldudki. “Peale minu juttu võttis ema vastu otsuse, et nad soovivad Nublu andureid nii majja kui abihoonetesse. Perel oli eelarve selleks olemas,” lisas ta.Tore oli näha, et väga paljudel oli toimiv vingu- või suitsuandur kodus juba olemas. Iseasi, kas need olid õigest paigaldatud või töökorras. Reispass meenutas, et nii mõneski kohas tuli n-ö müüte purustada. “Kõige legendaarsem nendest oli väide, et vinguandur peaks olema põlve või puusa kõrgusel – tegelikult tuleb seade ikkagi võimalikult kõrgele paigutada.”Talle meenub ka seik, kus ühes kodus oli suitsuandur just tol päeval katki läinud, kui Karl uksele koputas: “Inimene oli veendunud, et see on märk sellest, et Nublu peab ära võtma, sest muidu juhtubki midagi.”G4S standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala rääkis, et inimestega suheldes on nad aru saanud, et teadmised suitsuanduri ja vinguanduri kohta vajavad üldjuhul alati täpsustamist.“Tihti tuleb ette, et palutakse võimalusel saata meie esindaja või tehnik koju seadmeid üle vaatama ja hindama, kas kõik toimib nagu vaja,” rääkis Pärjala. “See oli ka suur põhjus, miks G4S see aasta üleeestilise suitsu- ja vinguanduri Nublu ukselt uksele müügi ette võttis.”Suitsuandur on alates aastast 2019 kohustuslik igas majapidamises, vinguandur on alates 1. märtsist 2021 kohustuslik ka nendes majapidamistes, kus on korstnaga ühendatud tahkekütteseade ehk siis ahi või kamin. Varem oli see kohustuslik gaasi­küttega elamutes.Vingugaasiandur on vajalik, kuna see reageerib põlemisjääkidele ehk CO-le.Kõige rohkem võib vingugaasi tekkida juhul, kui ahju- või pliidi siiber liiga vara suletakse. Vingugaas võib tuppa imbuda ka siis, kui küttekeha on katkine ja hooldamata, samuti võib vingugaas eluruumidesse levida, kui kasutatakse rikkis gaasiboilerit.“Vingugaasi ei ole kuidagi muidu võimalik tuvastada kui anduriga,” kinnitas Pärjala ja selgitas, et vingugaas ja suits on kaks erinevat asja. Vingugaas on ülimürgine nähtamatu gaas ja tihtipeale ei saa inimesed arugi, et nad seda sisse hingavad, enne kui on juba hilja.Enamasti kõige tavalisem suitsuandur vingu ei tuvasta ja kõige tavalisem vingugaasi andur ei tuvasta suitsu, mis tekkib põlengu puhul esimesena.Nublu omanikel on ühe­korraga täidetud nii suitsu­anduri kui vingugaasianduri omamise kohustus, sest see ühendab endas mõlemat, nii suitsu- kui vinguandurit. “Nublu häiresignaal läheb tööle, kui tuba suitsu- või vingu­gaasiga täituma hakkab,” selgitas Pärjala.Lisaväärtus on, et Nublu saab suitsu või vingu levimisel edastada häireteate G4Si juhtimiskeskusesse, kust elamu omanikuga kohe ühendust võetakse.“Nublu on nagu väike koer, kelle vali hääl ei jää kuulmata ja G4Si juhtimiskeskus saab kohe signaali, kui su kodus peaks levima suits või vingu­gaas,” ütles Pärjala.Juhtimis­keskus võtab seepeale elamu omanikuga ühendust ja ohu korral saadab välja patrullekipaaži või tuletõrje. “Kui tavalise suitsuanduri patareid saavad tühjaks ootamatult, siis Nublu patarei pärast muretsema ei pea – saad tasuta uue patarei juba enne, kui vana tühjaks on saamas,” lubas ta.

