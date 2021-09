Oh seda noorpoliitikut!

Nii ohkab tänase Hiiu Lehe arvamusküljel veteranpoliitik Eiki Nestor ja tuletab vallavolikogu esimehele ja riigikogu liikmele Aivar Viidikule meelde, et sotsist minister Urve Palo üksi parvlaevaliikluse otsuseid ei teinud – ikka Reformierakonna ja Taavi Rõivase juhitud valitsus.

Reedel avalikustas Reformierakonna Hiiumaa piirkond valimisprogrammi, milles kirjas “rajame koostöös RMKga kogu Hiiumaad ümbritseva tervikliku matkatee”. Eile RMK ümber Hiiumaa matkarada avatigi – nii et see on vist küll ajaloo kõige kiiremini täidetud valimislubadusi.

Eile algas ka Kärdla põhikooli uue hoone ehitus, mille jaoks vajaliku lisalaenu võtmise suhtes volikogu esimees erapooletuks jäi.

6. augusti volikogus kurtis volikogu esimees, et talle kui Kärdla põhikooli hoolekogu esimehele pole materjale saadetud ega arvamust küsitud. Ometi volikogu esimehe postkasti materjalid saadeti ja volikogu eestseisuses ka hoolekogu arvamuse järgi sai küsitud.

“Tundub, et neid toole, millel volikogu esimees istub, on saanud nii palju, et ajab teda ennastki segadusse,” kommenteeris volikogu liige Tuuli Tammla, kes on fraktsiooni Ühine Hiiumaa esimees.

Võib-olla on meie volikogu esimehe pisut liiga pöördesse ajanud juba alanud valimiskampaania. Suure hoo pealt ehk detaile ei märka, aga peaks.

Sildid: noorpoliitik, valimisprogramm, veteranpoliitik