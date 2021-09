Naaberjahtklubid korraldasid ühisregati

Nädalavahetusel toimunud Sügisregatt oli eriline, sest esimest korda olid korraldajaks Haapsalu Jahtklubi ja Jahtklubi Dago koos.

Kahe naaberjahtklubi esmakordsele koostööle lisaks oli Sügisregatt eriline ka selle poolest, et tuli tuult otsida ja purjetada läbi paksu udu.

JK Dago klubiülem Kai Kallas ütles, et algul oli planeeritud anda start keskpäeval Heltermaa sadama lähistel, aga kuna seal tuult üldse ei olnud, liiguti edasi Kärdlale lähemale ja koguneti Püssirahusilmas. Kella poole neljaks oli tuul leitud ja võistlus sai alata. “Tugeva uduga merel navigeerimine oli väljakutsuv ülesanne kõigile, aga sellega saadi ilusti hakkama,” oli klubiülem rahul. Peale kahe ja poole tunnist sõitu oli esimene võistleja juba Kärdla sadama muuli juures, kus võeti finišid.

Pühapäeva hommik algas kaptenite koosoleku ja Haapsalu JK klubilipu heiskamisega Kärdla sadama lipuväljakul. Lipu heiskasid Kai Kallas JK Dago poolt ja Haapsalu JK juhatuse liige Ülari Velviste, saateks sõnad, et olgu see pikaajalise traditsiooni algus. Kallase sõnul oli see esimene kord, kui Haapsalu jahtklubi lipp Hiiumaal lehvinud.

Päev jätkus kolme lühirajasõiduga Tareste lahel, ilm oli purjetamiseks ideaalne.

Sügisregati üldvõit läks Haapsalu JK aluse Chantal meeskonnale. Teise koha said samuti Haapsalu JK esindanud jaht Black Bird, kolmandaks tuli JK Dago alus Valentina. Vabagrupis võidutses Hiiumaa purjekas Kerttu.

KATI KUKK

Sildid: Haapsalu Jahtklubi, jahtklubi Dago, Sügisregatt