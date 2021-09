Merike Vanjukile kümnes karikas

Harda Roosna

Kümnendat korda võitis naiste põhiklassis N21 Hiiumaa karika hiidlane MerikeVanjuk (45), kes Eesti meistrivõistlustel võitnud 40 kuldmedalit ning kel auhinnakapis nii kaks maailmameistri kui kolm Baltimaade meistri tiitlit.

“Ei, mul ei ole selliseid eesmärke,” vastas Hiiumaal kümneaastasena Anu Saue käe all orienteerumist alustanud Merike Vanjuk (OK Kape) küsimusele, kas oligi plaan kümme karikat täis saada. “Kõik arvavad, et mul on eesmärgid, ajalehestki käis läbi, et kellelgi oli eesmärk minu maratonirekordi aeg üle joosta. Mina isegi ei teadnud, et minu nimel on Hiiumaa naiste rekord maratonis, sest minu jaoks ei ole aeg oluline. Läksin seda [Tallinna] maratoni jooksma lihtsalt tühja koha pealt ja maanteejooksuks ma treeninud ei ole – aga eks igal on oma eesmärgid.”

Hiiumaa spordikooli direktor Elo Saue (HOK) oli N21 vanuseklassis kolmas. M21 põhiklassis tuli ettearvatult võitjaks Rain Eensaar, kes tulnud Hiiumaa karikavõitjaks ka 2007. aastal. Meie Toomas Mast, kes Hiiumaa karika võitnud kaheksal korral (1990, 1998, 2000, 2009, 2010, 2012, 2013,2016), oli samas võistlusklassis neljas.

60. Hiiumaa Karikavõistlused peeti Kaleste küla maadel ja metsades, selleks mõõdistas Toivo Saue senisele Kaleste kaardile veel

2 kilomeetrit lisaks. Võistlus kestis kaks päeva. Laupäeval, 18. septembril joosti Kaleste–Korbi tavarajal ja pühapäeval, 19. septembril Kaleste lühendatud tavarajal, mõlema puhul oli rajameistriks Toivo Saue.

Võistlus oli rahvusvaheline, osalesid üks lätlane, üks ukrainlane ja kaks soomlast, kes jooksid vanemates võistlusklassides.

INREVJUU

Miks nii kaugelt, Tartust võistlema tulite?

Merike Vanjuk: Minu kodusaar ja ikkagi kuuekümnes karikavõistlus – see oli põhjus, miks tulin.

Kuidas on elu mõjutanud see, et tänu Heino Mardistele on orienteerumine siin saarel nii ammune ja nii populaarne spordiala?

Mina ju siit selle pisiku sain ja kuigi sportlaskarjäär on nii-öelda elu juures, siis kokku on see elustiil – oled siin harjunud sporti tegema ja see viib sind läbi elu. Lõpuni.

Kui vanalt orienteerumisega alustasite ja kes oli esimene treener?

Kümneaastaselt alustasin ja esimene treener oli Anu Saue. 1986 läksin trenni ja kohe septembri alguses olid ka karikavõistlused, esimene päev oli Malvastes ja teine päev Palade retrokaart. Toivo kaardid on mulle meeldinud ja maastikud on siin Kõpu otsas head – need on ikka Eesti tasemel. Minu jaoks on need huvitavad ja tehnilised rajad – ei ole niisama jooks.

Mida täpsemalt tähendab mõiste “tehniline” selles kontekstis?

See tähendab, et ei ole võimalik joosta mööda teeradu ja lagedaid, vaid pead legendi lugema, suunda jälgima ja asjast aru saama, mitte niisama jooksma pea laiali otsas.

Kas jäite kahepäevase võistluse korraldusega rahule?

Jaa, ma olen alati rahul.

Mida arvate, mis saab karikavõistlustest ja orienteerumisspordist Hiiumaal tulevikus?

Ma ei tea, kuhu orienteerumissport areneb, aga sooviksin, et orienteerumine seostuks ikka metsaga ja see liiga palju linna ei läheks. Tänapäeval viiakse juba pooled võistlused linna, aga minu jaoks on orienteerumine ikkagi mets ja tehniline rada.

Miks meeldib orienteerumine just metsas?

Sellepärast, et seal on ainult loodus ja sina ise. Tänapäeval on tehismaailma meie ümber liiga palju.

Küsis HARDA ROOSNA

