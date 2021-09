Kuulmisbuss teeb väljasõidu Kärdlasse

EESTI VAEGKUULJATE LIIT

Tänavu suvel õnnestus Eesti vaegkuuljate liidul täita suur unistus – kogutud annetuste eest soetati väikebuss, mis kohandati ümber Kuulmisbussiks. Samuti osteti aparatuur kuulmisskriiningu tegemiseks.

“Kuulmisbussi vajaduse eelküsitlusi tegid meie oma Eesti vaegkuuljate liidu maakondades asuvate ühingute inimesed, nagu näiteks mina Läänemaal, juba kolm aastat tagasi,” rääkis Läänemaa vaegkuuljate ühingu juhatuse liige Kalle Tõnisma.

Uue Kuulmisbussi viies väljasõidukoht on Hiiumaa ja peatuskoht laupäeval, 11. septembril Kärdlas kultuurikeskuse ees. Kuna bussi esimestel sõitudel on toetajaid, siis visiiditasu veel ei ole, tasuda tuleb ainult materjalikulu. Näiteks kuuldeaparaadi patareide või uue otsiku eest vastavalt hinnakirjale. Tulevane visiiditasu saab arvatavasti olema 5 eurot.

Tasuta loengud toimuvad Kärdla kultuurikeskuse saalis, pärast päeva pidulikku avamist umbes kell 10.25. Päeva avab Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja, tervitussõnad ütleb Eesti Vaegkuuljate liidu esinaine Külliki Bode. Seejärel tutvustab Tõnisma Kuulmisbussi tiimi ja lektoreid. Kuulmishoiust räägib audioloog Avo-Rein Tereping. Kella 11–12ni tutvustab vaegkuuljate abivahendeid Diana Legušs firmast Jenile.

“Samal ajal, kui algavad loengud, alustame ka testimisega bussis ja keskuses kuuldeaparaatide hoolduse ja kontrolliga,” rääkis Tõnisma. “Tulevikus toimub väljasõitudel ainult testimine ja hooldus,” lisas ta.

Bussis testitakse üht inimest korraga, kuna see nõuab täielikku vaikust. Helitu boks on bussi sisse veel ehitamisel.

Töö käib elavas järjekorras ja 11. septembril võetakse huvilisi vastu kella 10–13ni. Tõnisma ütles, et on helistajaid registreerinud ja poolteist tundi vastuvõtuaegu on juba täis.

“Küsime koroonatesti, aga maski ei nõua, sest testile minejad on õues,” selgitas Tõnisma. “Saalis loengul olijad peavad loomulikult maski kandma. Pealegi, testi tegemine ruumis, see tähendab bussis, kestab umbes kümme minutit. Loengul olemine aga on vabatahtlik ja mõeldud neile, keda teema huvitab.”

HIIU LEHT

Sildid: aparatuur, Eesti vaegkuuljate Liit, kuulmisbuss, kuulmisskriining