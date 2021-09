Kummardus spordinaistele

Kati Kukk

Veel mõned päevad, kuni septembri lõpuni saab Kärdla kultuurikeskuse sammas­saalis vaadata näitust “Naised Hiiumaa spordis”. Nelja suure plakati fotodelt vaatavad vastu naised, kes on Hiiumaa spordiellu jätnud mäletamist väärt jälje või on praegu aktiivselt tegutsemas. Lembit Saueri ideest alguse saanud näituse koostaja Eda Tärk toonitas, et näitus tõstab esile naiste osa kohalikul spordimaastikul, kuid ei vastanda naiste ja meeste tähtsust selles.Lisainfoga varustatult on näitusel tutvustatud-jäädvustatud Hiiumaa parimad naissportlased, naised-spordi­juhid, -spordiklubide juhid ning Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi poolt elutööpreemiaga autasustatud naised-sporditegelased.Näitust mitmel korral vaadates on kerkinud üles küsimus: kas kogu see materjal, millest tõenäoliselt näitusele on jõudnud oluline, kuid siiski väike osa, leiab jäädvustamist ka sellisel kujul, mis oleks kättesaadav kas veebis või trükisena?Enne Kärdlas eksponeerimist oli näitus kuu aega, kuni 13. septembrini üleval Orjaku sadama infomajas. Eda Tärgi sõnul ei ole veel otsustatud, kas see võetakse uude spordi­hoonesse või läheb hoiule muuseumisse.

