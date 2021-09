Kultuurikeskust hakkab juhtima Telvik

HARDA ROOSNA

Augustis läbiviidud konkursi tulemusena valis osavallavalitsus Kärdla kultuurikeskuse uueks juhatajaks Aivi Telviku (58).“Põnev on,” vastas ta küsimusele, mis tunded-mõtted uue ametikohaga seoses tekivad. “Lähen sinna ikka selleks, et asi edeneks – et kultuuri­keskus oleks nähtavam ja seal toimuv huvitaks rohkem inimesi,” rääkis ta. Piiratud eelarvest ja vana maja kuvandist on ta teadlik, kuid ütles, et “eks takistusi võib alati leida”. Kuna valla arengukavva on tehtud ettepanek hakata välja töötama uue kultuurikeskuse visiooni, näeb ta selle töögrupi eestvedamist samuti oma töö osana.Telvik ütles, et on tänulik kõigile eelkäijaile ja loodab, et kultuuriinimesed teda omaks võtavad. “Oman majanduslikku kõrgharidust, värskelt on omandatud floristi kutse, milleks õpingud meie vahvas ametikoolis viisid kokku ühtpidi ka kunstivaldkonnaga,” lisas Telvik.Kolm viimast aastat on Aivi Telvik töötanud Hiiumaa valla arenguspetsialistina. Ka tema varasem karjäär on seotud avaliku sektoriga. Seitse aastat töötas ta Hiiu maavalitsuse arengu- ja planeeringu­osakonna juhatajana. Telvikul on ligi 13aastane töökogemus endise maakondliku arenduskeskuse SA Tuuru juhina. Ka on ta MTÜ Hiiumaa Teabe­kapital liige, kellega koos kaan­te vahele pandud Hiiumaa koguteos.Kärdla osavalla vanema asendaja Triin Masing ütles, et tähtaegselt esitas dokumendid kuus kandidaati. “Nii suur huvi selle ametikoha vastu oli positiivne üllatus, mida ei osanud oodata,” sõnas ta. Uus juhataja astub ametisse 11. oktoobril. Kultuurikeskuse põhimäärusest tulenevalt sõlmitakse leping juhatajaga kuni viieks aastaks.Siiani oli Kärdla kultuurikeskuse juhatajaks Margarita Korol, kelle vallavalitsus 31. augustist alates ametist vabastas. Praegu on Korol Hiiumaa Vabakooli direktor.Koroli lapsehooldus­puhkusel viibimise ajal töötas juhataja asendajana Pilleriin Kannel, kellele see ettepanek tehti kaks aastat tagasi.Kannel ütles, et isiklikel põhjustel ta ei kandideerinud kultuurikeskuse juhatajaks. Sellest andis ta vallavalitsusele teada juba enne konkursi välja kuulutamist. Kultuuri­keskuses töötamise tegid Pilleriini sõnul toredaks eelkõige inimesed – kolleegid, koostööpartnerid, ringides osalejad, külastajad. Kuigi keerulise aja tõttu ei saanud üritusi korraldada nii palju kui oleks soovinud, panustas ta enda sõnul sellesse, et külalistel oleks majas toredam olla ning kultuurikeskuses valitseks head koostöösuhted.Triin Masingu sõnul olid nii Margarita Korol kui Pilleriin Kannel tublid juhid.“Margarita sai rohkem panustada ürituste korraldamisse, Pilleriinil oli koroonast tingitud olukorra tõttu võimalus tegeleda ümberkorraldustega hoones sees ja korraldada vahvaid veebiüritusi, millega ta väga hästi hakkama sai,” tõi ta esile õnnestumisi.Septembri algusest kuni põhi­kohaga juhi ametisse kinnitamiseni määras valla­valitsus Kärdla kultuuri­keskuse juhataja asendajaks valla kultuurispetsialisti Eve Ellermäe.

Sildid: juhataha, Kärdla kultuurikeskus