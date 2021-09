Kõik teistmoodi

Esimene koolinädal on lõppemas. Esimene tutvus koolikaaslaste, õpetajate ja koolimajaga tehtud. Meil siin saarel on välja valitud aasta õpetajad ja haridustegu. Meil on veel üks kool lisaks senisele seitsmele. Esimesse klassi tuli oodatust rohkem õpilasi ja koolidesse rõõmustavalt palju uusi õpetajaid.

Meil on olemas veel ametisolev ja riigikogu valitud uus president. Kaks korraga.

1991. aastal iseseisvuse taastanud Eesti vabariigil veel presidenti polnud, saime Meri presidendiks aasta hiljem.

Kõik on päris palju teistmoodi kui oli 30 aastat tagasi. Õnneks.

30 aastat tagasi 3. septembri ajalehes “Hiiumaa” ilmunud Endel Saare fotol on mureliku näoga koolipoiss. Ja all luuletaja Kalju Lepiku

sõnad: “Inimene koosneb ranitsast ja mehest. Ranitsas on tarkus ja mehes rumalus. Rumalust hakatakse välja ajama tarkusega.” Päris karm.

Kui hea, et me enam nii mustvalgelt ja stereotüüpselt ei mõtle. Inimene koosneb palju enamast. Ja lapsel on oma lapsetarkus. Iseendast arusaamine ja maailma mõistmine on ehk see tarkus, mida laps vajab elus hakkama saamiseks.

Teame, et kellestki ei saa midagi “välja ajada” ega kedagi vägisi õpetada. Saame ainult lapses huvi äratada ja siis õpib ta ise.

30 aastat tagasi avasime iseseisvumise tuhinas koolid Jausas, Kuris, Kõpus ja siis oli see kõik palju lihtsam.

Ehkki pealtnäha tundus, et ka uue Hiiumaa Vabakooli avamine käis kiiresti ja lihtsalt, on sellele eelnenud töö õppekavade ja arengukavadega olnud meeletu suur. Nii selgub kooli direktori Margarita Koroli räägitust.

“See on mõistetav ka, sest kontroll on ikkagi väga-väga tugev ja pidime tõestama enne kui uut kooli haridusmaastikule lubada,” ütleb kooli idee algataja Jesper Parve.

Ja tema abikaasa Mari Ojasaar lisab sotsiaalmeedias: “Minu jaoks võtab ikkagi jalad nõrgaks Jesper Parve, kes tõestas taas: kõik on võimalik! Ta on tõesti mees, kes kõnnib väljaspool mugavustsooni ja usub imedesse. Nii võimas on sellest osa saada. Ja kui lapsed ka selles usus kasvavad. Elagu Hiiumaa vabakool ja lasteaed! Ja julgus oma teed käia!”

3. september 2021

