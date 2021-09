Kohtumine fotograafiga

KATRIN KIVIVUORI

Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 18 on kõik huvilised oodatud elamuskeskusesse Tuule­torn õdusale vestlusõhtule fotonäitusel “Light Loves”.Näituse autor Esa Kivivuori keskendub eelkõige arhitektuuri ja väikeste objektide pildistamisele. Tema eriline kiindumus kuulub must-­valgetele fotodele.Esa räägib kohtumisel, mis teda inspireerib, ta tutvustab oma loomingut ning kui huvi on, siis räägib ära ka oma Hiiumaale sattumise loo.Vestlusõhtul mõtiskletakse ka fotograafia kui kunstilise väljenduse vormi üle.Esa Kivivuori (68) on Helsingis sündinud ja peamiselt seal elanud fotograaf, kes mõneti ootamatult elab selle aasta algusest Hiiumaal. Tal on olnud tema loomeperioodi jooksul näituseid lisaks Soomele mitmes välisriigis. Eestis oli võimalik tema loominguga tutvuda 2007. aastal Tallinnas ning nüüd Hiiumaal on tema esimene näitus Tuuletornis.2004. aastal omistati Esa Kivivuorile Suurbritannia Kuningliku Fotograafiaühingu kunstniku aunimetus ARPS.Vestlusõhtu on inglise keeles ning kõigile osalejatele TASUTA! Pakutakse soolast/magusat ampsu ja teed/kohvi. Vestlusõhtule pääsemiseks oodatakse, et tulijal oleks näpus või telefonis covidtervise­tõend ehk siis ühte kolmest: a) vaktsiinipass (viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg);b) läbipõdemise tõend (kuni 6 kuud peale läbipõdemist) või c) negatiivne test (PCR 72h, antigeen 48h)

