Hiiumaa noorte MV tennises 2021

Millised piirangud oleks kohaliku kriisikomisjoni meelest asjakohane lõpetada, millised alles jätta? Hiiumaa kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja: “Esimesena ja koheselt võiks maskikandmise kohustusest loobuda. Kogemus näitab, et inimesed omavad ohutunnet ja kannavad maske seal, kus tunnevad selleks vajadust. Samas ei tähenda kohustuse kadumine, et inimene omal soovil maski kanda ei tohiks. Pigem võiksimegi sinnapoole liikuda, et ei oota niivõrd, mida riik meile ette ütleb, vaid teeme ise teadlikke ja õigeid otsuseid. Järgmine samm võiks olla toitlustus­asutused. Sügistalvisel hooajal on siin peaasjalikult kohalikud ning tõendi küsimine ei ole niivõrd vajalik ega ka suure kasuteguriga. Sealt edasi spordikeskused, ujula. Et inimesed saaksid liikuda ja oma tervist talve eel turgutada. Täielikku piirangute kaotamist ühe sammuga komisjon ei toeta ning avalike ürituste puhul võiks praegu piirangud veel jääda.”

