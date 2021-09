Hiiumaa kriisikomisjon: saavutasime karjaimmuunsuse

ERAKOGU

Hiiu maakonna elanikud paistavad silma kõrge COVID-19 vastu vaktsineerituse tasemega, ka haigestumisi on, aga vähe – üldteada ettevaatusabinõusid tasub kasutada siiski.

Vahepeal üsna nakkusevabana püsinud Hiiumaale on augustist lisandunud uusi COVID-19 nakatunuid, neist osa on ka saarel ja eneseisolatsioonis. Haigestunuid on ka vaktsineeritute seas.

Päris ladusalt pole ka läinud vaktsineerimine, milles Hiiu maakond oli kaitsepoogitute osakaaluga elanikkonnas esirinnas, sest suvel tekkis pikem paus, kui kaitsesüsti polnud võimalik saada. Edukas oli Hiiumaa haigla korraldatud mobiilne vaktsineerimine 10. augustil, millest Hiiu Leht kirjutas 3. augustil. Viies vaktsineerimispeatuses kokku käis PERHi kiirabibussis kaitsesüsti saamas 161 inimest. Vaktsineerimiseks kasutasid arstid kahedoosilist Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi saab kuue nädala pärast ehk tuur tuleb kordamisele 21. septembril.

Nii hästi ei läinud kaitsesüstimistega Hiiumaa Selveris eelmisel nädalavahetusel.

“Kahel päeval vaktsineerisime Hiiumaa Selveris Salva Kindlustuse ruumides Covid-19 vastu kokku 53 doosi. Kui vaadata Hiiumaa vaktsineerituse protsenti, pole tulemus üldse paha, kuid meie olime valmis rohkemaks,” kirjutas Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm sotsiaalmeedias. “Ja nagu paljud inimesed ütlesid, kommunikatsiooni oli vähe,” lisas ta kommentaari.

Selle kohta, et 28. ja 29. augustil toimub eelregistreerimata vaktsineerimine Hiiumaa Selveris ja teisteski kaubanduskeskustes üle Eesti, saatis sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa pressiteate alles reedel, 27. augustil. Nii ei jõudnud Hiiu Leht n-ö õlga alla panna ja oma lugejaid suurepärasest võimalusest ette teavitada.

Kohaliku kriisikomisjoni juht teatas eile, et sellegipoolest on Hiiumaa vaktsineeritusega Eesti maakondade seas jätkuvalt esirinnas. Maakonnas on 1. septembri seisuga vähemalt ühe koroonaviiruse vastase doosiga vaktsineeritud 70 protsenti kõigist elanikest. Sellega on Hiiu maakond esimene, mis on saavutanud eesmärgiks seatud 70 protsendi taseme.

“Kui arvestame vaid vanemaid kui 12aastaseid, kuna nooremaid hetkel ei vaktsineerita, on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 77 protsenti hiidlastest,” selgitas Hiiumaa kriisikomisjoni esimees Hergo Tasuja.

Maakondadest on vaktsineerituse tasemelt järgmine Tartumaa, kus vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 61 protsenti elanikest.

“Olen südamest tänulik meie meditsiinivaldkonna töötajatele, kes on viimased poolteist aastat koroonakriisi ajal suure töökoormuse alla jäänud, ent kes on suutnud kaitsesüstimist Hiiumaal tõhusalt läbi viia,” tunnustas komisjoni juht. “Kindlasti ei ole nüüd töö tehtud, aga saavutatud tase annab kindlama tunde sügisele ja talvele vastu minna,” lisas ta ning tänas hea koostöö eest ka terviseametit ja haigekassat.

Eakad andis eeskuju

Komisjoni andmetele tuginedes ütles Tasuja, et suunda näitasid Hiiumaa eakad, kes kaitsesüstimisega kohe kevadel kaasa läksid. Praeguseks on alates 50aastaste ning vanemate seas vähemalt ühe kaitsesüsti saanud üle 80 protsendi hiidlastest. Sealhulgas vanusegrupis 70–79 koguni

94 protsenti. “Usun, et vanemate ning vanavanemate eeskuju on aidanud ka nooremad vaktsineerima tuua,” hindas kriisikomisjoni juht.

Vanemate kui 30aastaste hulgas on Hiiumaal vähemalt ühe koroonaviirusevastase doosiga vaktsineeritud rohkem kui 70 protsenti elanikest. Kõige suurem arenguruum on veel 12–15aastaste hiidlaste seas, kellest on kaitsesüsti saanud 52 protsenti.

Sildid: COVID-19, immuunsus, vaktsineerimine