Hiidlased varsti maski ja tõendita?

Peaminister Kaja Kallas tegi eile päeval ettepaneku leevendada Hiiumaal koroona leviku tõkestamiseks seatud piiranguid ja tõi hiidlasi vaktsineerimisel eeskujuks.“Meist juba üle 658 000 inimese on end koroona­viiruse vastu täielikult vaktsineerinud ning ligi 83 000 inimest on peatselt tulemas teist süsti saama,” kirjutas pea­minister oma sotsiaalmeedia kanalil.“Eestis on üks maakond, kus elavad inimesed on vaktsineerimises olnud eriti eeskujulikud – see maakond on Hiiumaa. Hiidlaste seas on täis­kasvanutest ennast vaktsineerinud juba 73,3% ning riskirühmade seas on see protsent veelgi kõrgem. Näiteks üle 60aastaste seas on end vaktsineerinud suisa 86,4% hiidlastest. See on väga tubli saavutus, kiitus aktiivsetele hiidlastele ja Hiiumaa tervishoiutöötajatele!Nii suur vaktsineeritute osakaal võimaldab Hiiumaa inimestel veidi rahulikumalt hingata. Andmed ju näitavad, et vaktsineerimine aitab ära hoida rasket haigestumist neli korda kindlamalt.Tegin teadusnõukojale ettepaneku arutada võimalust, kaotada Hiiumaal koroonaviiruse kontrollmeetmed. See tähendab, et Hiiumaal poleks siis enam vaja kontrollida inimeste tervisohutust ega ka kanda maske.”Peaminister lisas, et juhul, kui kontrollmeetmete kaotamisega Hiiumaal ei teki uus koldeid, saaks sellist lähenemist kaaluda ka teiste maakondade puhul. “Teadusnõukoda asub nüüd arutama, kas ja mis tingimustel see võimalik oleks,” märkis Kallas ja soovitas hiidlastest eeskuju võtta.

HARDA ROOSNA

