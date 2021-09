Hiidlased maskita

Eile tuli peaministrilt suurepärane uudis. Võib juhtuda, et saame siin, oma väikeses paradiisis loobuda maskidest ega peaks koroonatõendit kaasas kandma. See oleks suur kergendus paljudele. Otsust veel tehtud pole – vabariigi valitsusel tuleb oodata, mida ütlevad teadlased.

Hiiu Lehes avaldatud Eiki Nestori vastu­lause Aivar Viidiku kriitilisele artiklile praamiliikluse teemal ja Hiiu Lehe juhtkirjas tähelepanujuhtimine mõnedele “ülenurgalaskmistele”, põhjustas viimase poolt vihase vastureaktsiooni.

Tänases lehes ilmub Viidiku vastulause Nestorile. Selles on ebatäpsusi, et mitte öelda vigu. Seepärast on lisatud väikesed selgitused, kuidas asi tegelikult on – see on toimetuse kohustus.

Ajakirjanduse eetikakoodeksis on kirjas, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava/edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.

Nii saigi tehtud.

Ei noor- ega vanapoliitikud peaks pahandama, kui nende ütlemisi-tegemisi kritiseeritakse. Ütleb ju sama koodeks, et poliitilist ja majanduslikku võimu ning avalikkusele olulist informatsiooni valdavaid inimesi käsitleb ajakirjandus avaliku elu tegelastena, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud.

