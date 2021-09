Euroopa ettevõtlikud noored kohtusid Hiiumaal

Susanna Veevo

Augusti lõpu­päevadel toimus Hiiumaal rahvus­vaheline noorte­vahetus, mis uuris ettevõtlus­võimalusi maapiir­kondades ja eraldatud regioonides. Kohtumisel osales 30 noort erinevatest riikidest üle Euroopa.Hiiumaad uuriti kui head näidet, kuidas väikesed kogu­konnad saavad ettevõtluse kaudu end ära elatada. Koos uuriti nii traditsioonilisemaid kui ka erilisemaid ettevõtlusmudeleid, nii Kärdlas kui ka mujal Hiiumaal. Kõige rohkem rõõmu pakkus noortele omanäoline Eiffeli torni naabrus­kond Reigi külas. Iseäranis eriliseks pidasid seda prantslased, kel originaalne Eiffeli torn omalgi tagahoovis seisab. Laias laastus peeti teemapargilikku keskkonda aga eriliseks ettevõtluse viisiks, kus on võimalik kombineerida ühtaegu nii isiklikud hobid, sissetuleku teenimine kui ka kogukonnale kasu toomine turismi näol.Turismi osakaal kohalikul ettevõtlusmaastikul jäi üleüldse silma pigem erilise faktorina. Paljud välismaalased tõid välja, et nende koduriikides on turism koondunud pigem suurte linnade ümber ja maapiirkondade ettevõtlus koosneb peamiselt erinevatest põllumajanduse harudest. Hiiumaal on aga ka põllumajandus tihti hoopis nišiliku fooniga või ainult perede enda tarbeks mõeldud.Huvitavaid näiteid oli Hiiumaal küllalt, mis Euroopa noortel silmad särama lõid. Kärdla linnas pakkusid palju rõõmu ka osalejate emakeeli kõnelevad elanikud ja ettevõtjad. Samuti nauditi saare miljööd ja üleüldist rahulikku meeleolu.Peamiselt Vahemere rannikult pärit noored imestasid, kui hästi neid saarel kohalike poolt vastu võeti. “Me ei pannud Eesti külmasid temperatuure tähelegi, kuna meie ümber olid inimesed niivõrd soojad,” muljetas Hispaaniast pärit 28aastane Rafael.Lisaks hispaanlastele osalesid kohtumisel ka Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia ning Rumeenia noored, vanuses 18 kuni 28.“Läänemere piirkond on mulle tuttav. Andke mulle sauna ja merd ning ma tunnen end nagu kodus,” kommenteeris oma Hiiumaa-muljeid Peterburist pärit, kuid Kreekas üles kasvanud 18aastane Alexandros. Projektikohtumisel osalenud eestlaste jaoks oli tore näha, kuivõrd koduselt tundsid lõunaeurooplased end saare peal.Hiiumaal välisprogrammide läbiviimine on kohati küll logistiliselt keerukas, kuid head emotsioonid on alati seda väärt. Vähe sellest, et suuremate gruppide võõrustamine ka kohalikku ettevõtlust elavdab, on saarel oma maagia, mis välismaalasi alati köidab.Projekti Entrepreneurship for Young People in Rural Areas kohtumised Hiiumaal toimusid 20.–29. augustini.

projektikohtumise korraldaja

