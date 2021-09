Ettevõtlik Kool laieneb lasteaedadesse

HENRI REEDER

Palade põhikoolis toimus Ettevõtliku Lasteaia koolituspäev, kus esimest korda osalesid saare lasteaedade esindajad Palade, Kärdla ja Kõrgessaare lasteaiast.Palade lasteaed on esimese lasteaiana Hiiumaal valmis haridusprogrammiga liituma.8. septembril viis Hiiumaa Arenduskeskus Paladel läbi haridusprogrammi Ette­võtlik Kool esimese baas- ja rakenduskoolituse laste­aedadele. Kohal oli viis osalejat kolmest Hiiumaa laste­aiast: Agne Ruben, Delis Nabbi ja Maie Kivistu Palade, Sirje Garamaga Vigri ja Ingrid Prikk Kärdla lasteaiast. Koolitajaks Hälis Rooste Ida-Viru Ettevõtluskeskusest. Ettevõtliku kooli maakondlik koordinaator Henri Reeder rääkis Hiiu Lehele, et koos tehti tutvust programmiga, harjutati ettevõtlike tundide planeerimist ja lahendati ülesandeid, mis aitavad lastes kujundada ettevõtlikku eluhoiakut.“Meie jaoks oli koolitus põnev ja haarav,” ütles Palade lasteaia juhataja Agne Ruben Reederile tagasi­sidena. “Koolituselt lahkusime tunde ja teadmisega, et ette­võtlikkus on meis olemas ning liigume oma naiskonnaga õiges suunas.”“Oli hea näha, et meie lasteaedade töötajad peavad laste ettevõtlikkuse arendamist vajalikuks ning osalesid aktiivselt aruteludes ning rühmatöödes,” ütles Reeder. “Juba esimesel koolitusel tekkisid mitmed ühisprojektide ideed, usun, et tänu Ette­võtliku Kooli programmile saame aidata üles ehitada tiheda koostöövõrgustiku meie lasteaedade vahel.”Nüüd on aega 1. oktoobrini, et Ettevõtliku Kooli metoodikat oma lasteaias katsetada ning seejärel anda teada oma huvist programmiga liituda ja jätkukoolitustel osaleda.Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele kooli­süsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused ja praegu kuulub võrgustikku 155 haridusasutust üle Eesti.Hiiumaal on programmiga liitunud Lauka, Kärdla ja Palade põhikool ning Käina kool. Aastaks 2023 on eesmärgiks laieneda veel kahte kooli ja lasteaeda. Programmi rakendamist Hiiumaal toetab Euroopa Regionaalarengu Fond PATEE projekti raames.ToimetajaHARDA ROOSNA

