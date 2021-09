Erametsaliidus vahetus tegevjuht

Eilsest alustas era­metsaomanike esindusorganisatsiooni Eesti Erametsaliidu tegevjuhina tööd Jaanus Aun, kes vahetab välja pensionile jääva Andres Talijärve.Viimased 13 aastat sihtasutust Erametsa­keskus juhtinud Jaanus Aun on Erametsaliidu juhtimises osalenud ka varem, juhatuse esimehena aastatel 2002–2006. Aun on pärit Hiiumaalt ja on ka Hiiumaa Metsaseltsi liige.Pressiteates öeldakse, et Eesti Erametsaliidu üheks olulisemaks teemaks on kujunenud looduskaitseliste piirangute õiglase kompenseerimise eest seismine. Selleks jätkatakse ka uue tegevjuhiga tööd riigikogu keskkonnakomisjonile tehtud ettepanekuga maadevahetuse võimaldamiseks. Samuti on kavas keskkonnaministrile meelde tuletada metsa­omanike ebavõrdse kohtlemise probleemi piiranguvööndites väljaspool Natura alasid ning kevadel riigi eelarvestrateegias kirjapandud lubadusi piirangute õiglaseks hüvitamiseks.Viimased 40 aastat aktiivselt Eesti metsanduspoliitika kujundamises osalenud Andres Talijärv andis tänavu aasta alguses teada oma plaanist pensionile jääda. Erametsaliidu tegevjuhina töötatud kolme aasta suurima saavutusena näeb Talijärv metsatulude 5000eurose tulumaksusoodustuse jõustumist mullu kevadel.Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindus­organisatsioon, mille liikmeteks on kohalikke metsaomanikke ühendavad metsaühistud. Liit esindab erametsaomanike huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade säästlikul ning tulutooval majandamisel.

