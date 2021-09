COVID-19 Hiiumaal, 27. septembri seisuga

Eesti keskmine päevane nakatunute arv on kasvanud üle 500. Hiiumaa statistikasse lisandus eelmisel nädalal seitse positiivset proovi. Neist saarel kohapeal on kolm.

Testimine

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel. 21. septembril tegi vaktsiinikiirabi kokku 163 doosi vaktsiini, neist 27 Jansseni vaktsiiniga. Sel kolmapäeval on võimalik Janssen vaktsiiniga vaktsineerida Hiiumaa haiglas. Vajalik on registreerimine digiregistratuuri kaudu või polikliinikusse helistades.

Piirangud

Vabariigi valitsus arutas piirangute leevendamist, sh maskikohustuse kaotamist Hiiumaal ja püsiasustusega väikesaartel. Otsustati, et piirangud leevenevad, kui kõigist Hiiumaa elanikest vähemalt 70 protsenti on läbinud vaktsiinikuuri. Sellest on meil pea 300 vaktsineeritud inimest puudu. Samas leevendati piiranguid huviharidusele, kus eneseisolatsiooninõuded on nüüd sarnased haridusasutuste piirangutega.

Tõend

COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavallamajad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele. Väga oluline, et kaasas oleks IDkaart ja PIN1 kood. Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

Hiiumaa kriisikomisjon

