Bobiku september

Tere! Jah, küll see aeg ikka lendab! Varsti on septembrikuu läbi ja algab oktoober, see va viinakuu. Nojah, Minu Inimene võttis endale nüüd jälle mõne vaba päeva. Toimetas ja tosserdas sauna ümber ja sauna kõrval kuuris. Noh, koristas, sorteeris kogunenud prügi ja põletas oksarisu. Ütles, et kasutab ilusaid tuulevaikseid ilmu ära. Nojah, paar sellist oli tõesti.

Mind ta kaasa ei võtnud, ütles, et ma hakkan haukuma ja vinguma ja kipun meie tänava viimase maja juurde. Noh, seal elab üks kena emane, kelle vastu mul on praegu eriti tulised tunded. Aga see selleks.

Septembrikuus käis Inimene seenel ka. No sel aastal tal vedas. Pilvikud kasvasid otse sauna taga ja siinsamas lähedal metsa all leidus isegi kuuseriisikaid. Nojah, mina neist va seentest muidugi ei hooli, aga kui Inimesele mekivad, las ta siis korjab ja sööb.

Mul on septembri alguses alati hea meel, et ma pole inimesekutsikas. No, siis ma peaksin ju kooli minema, aga ega mulle eriti ei meeldi, kui mind õpetatakse. Mina olen juba niigi arvamusliider ja veendunud iseõppija.

Nüüd käib ju jälle see valimiskampaania. Meil siin on õnneks vaikne, aga suuremates linnades muudkui hauguvad vastamisi nagu külakoerad. Enam ei saa arugi, mida või keda valitakse. Mõned poliitikud tahavad justkui kahe tooli peal istuda, noh, et üks kannikas ühel ja teine teisel toolil. Saaks ikka Riigikogu kõrvalt ka kusagile kohalikku volikokku.

No ja üldse ei saa ma aru, mida need inimesed kogu aeg valivad. Muudkui üks kampaania lõpeb ja teine algab. Töötegemiseks nagu aega ei jäägi. Ma ütlesin siis Inimesele, et teeme oma kodus ka valimised. Valime näiteks kodu volikogu. On kaks kandidaati: Inimene ja mina. Ma ütlesin kohe, et mina hääletan Oma Inimese poolt, ja tema lubas minu poolt hääletada, nii et meil on volikogu valitud. Ilma pikema jututa. Tehtud!

Nojah, ja siis veel need elektrihinnad. Need on lakke tõusnud ja pidid veel tõusma. Varsti on otsaga katusel. Enne vaatas Minu Inimene igal hommikul ainult ilmateadet, aga nüüd uurib neid va elektri börsihindu, noh, et kas võtta näiteks tolmuimeja välja või panna pesumasin tööle või lükata need tööd edasi mõne sellise päeva peale, kui elekter on odavam. Minul muidugi pole sellest va elektrist sooja ega külma, mina saan ilma ka läbi. Nojah, arvuti käib muidugi ka elektriga. Aku peal töötab küll natuke aega, aga seda va akut tuleb ju jälle laadida. Ja kui on sombune ilm või hakkab väljas pimedaks kiskuma, on Inimesel töötamiseks ka valgust vaja. Õnneks me elektriga ei küta ja praegu ei kasuta ka elektripliiti. Eks siis näeb, milline see septembrikuu arve tuleb.

BOBIK

arvamusliider,

koduse valimiskomisjoni esimees ja energeetik

Sildid: elektrihinnad, kahe tooli peal, poliitik