Ametikooli arendusjuht Signe Leidt lahkub

HIIUMAA AMETIKOOL

Alanud õppeaasta tõi kaasa olulise muudatuse – 12 aastat ametikoolis, algul õpetaja ja lõpuks arendusjuhina töötanud Signe Leidt lahkus – septembris oli tema viimane tööpäev.

“Ta oli tubli,” ütles ametikooli direktor Ivo Eesmaa ja tõstis esile panust, mille Leidt andis ametikooli õppekavarühmadele tähtajatu akrediteeringu saamisel, välissidemete ja õpirände laiendamisel ning Hiiumaa ametikooli arengukava aastateks 2022–2025 koostamisel.

Direktor ütles, et arendusjuhi otsus lahkuda tuli ootamatult ning tõenäoliselt tuleb nüüd teha mõningaid muudatusi. Uut arendusjuhti ei ole tal plaanis tööle võtta, töö korraldatakse ümber teiste töötajate, eeskätt õppekorraldaja Pille Kaupsi, praktika koordinaatori Maarika Leis-Aste ja välissuhete koordinaatori Kadi Mustasaare vahel.

Signe Leidt alustas ametikoolis tööd 2009. aastal eesti keele ja kirjanduse ja inglise keele õpetajana. Iga kahe kuni kolme aasta järel lisandusid uued vastutusvaldkonnad: täiendusõpe, erinevad projektid, kooli arengukava koostamine ja selle elluviimine, rahvusvahelise koostöövõrgustiku ülesehitamine, kvaliteedijuhtimine.

Leidt põhjendas lahkumist sooviga isiklikult ja tööalaselt edasi areneda. “Tundsin, et paraku praegune organisatsioon seda mulle ei võimalda,” vastas ta Hiiu Lehe reporteri küsimusele.

Peamiste kordaminekutena nimetas ta esmalt välispartnerite võrgustikku, mis võimaldab kõikide erialade õppijatel minna välisriikide ettevõtetesse praktikale, õpetajatel stažeerima ja koolil vastu võtta erialaspetsialiste. Rahul on ta sellega, et kõigil ametikooli õppekavarühmadel on tähtajatu õppe läbiviimise õigus ning valmis sai tema sõnutsi üsna ambitsioonikas ning samas konkreetsete eesmärkidega arengukava, et koolile on omistatud ERASMUS+ õpirände HARTA. Leidt on suutnud laiendada välisettevõtetega otsekontakte ja ei kasuta vahendusorganisatsioone.

Oma vastuses Hiiu Lehele kirjutas Leidt, et on tänulik oma kolleegidele ja partneritele, kellega koos nende tulemusteni jõuti.

Sõnumi edaspidiseks sõnastas ta nii: “Lähtuda eelkõige professionaalsusest ehk püüda meisterlikkuse poole absoluutselt kõiges.”

Sildid: arendusjuht, erialaspetsialist, Hiiumaa ametikool