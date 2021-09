Ametikool peab õppeaasta algul lõpuaktust

Septembrikuud alustas ametikool 189 õppijaga, kellest 84 on äsjased sisse­astujad ja 27 saavad oktoobri alguses juba lõpu­tunnistuse.“Ametikoolis on õppeaasta arvestus tihtipeale tavakoolist erinev,” selgitas Hiiumaa ametikooli õppekorraldaja Pille Kaups, kuidas on võimalik kool kuu ajaga lõpetada.





