4 miljoni eurose riigiteede hoolduslepingu sai Warren Safety

15 aastat hooldas maakonna riigiteid OÜ Hiiu Teed, see­järel viis aastat AS Tariston, nüüd võitis 4 miljoni eurose hanke OÜ Warren Safety.Transpordiamet on lõpule viinud hanked, millega otsis partnerit Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoidmiseks eeloleval viiel aastal ja valis selleks Harjumaa ettevõtte OÜ Warren Safety.Võrreldes senise teenusepakkujaga, on Warren Safety oluliselt väiksem ettevõte. Kui ASi Tariston mullune müügitulu oli 36,9 miljonit eurot ja kasum 4,3 miljonit eurot, siis uue teenuseosutaja müügitulu aastal 2020 oli 4 miljonit eurot ja kasum 146 000 eurot.Warren Safety pakkumus 4 miljonit eurot ilma käibemaksuta aga oli ligi 900 000 euro võrra madalam kui hanke eeldatud maksumus.Ettevõtte tegevjuht Kristjan-Raul Pettinen ütles, et erinevus järgmise pakkuja poolt pakutud maksumusega oli alla 10 protsendi.Peamiseks hinda kujundanud teguriks nimetas ta seda, et ettevõttel pole plaanis suuri tootmishooneid või kontoripindasid rajada – see hoiab üldkulud madalal. “Teame, mis võimalused meil on ja teame, mis see töö endast kujutab, ega siin muud ei ole,” nentis Pettinen.Hiiumaa riigiteede korras­hoiutöödeks sõlmis transpordi­amet ettevõttega kaks lepingut – üks algab 1. oktoobrist ning on vaid ühe kuu ja üheksa päeva pikkune, teine leping kestab sealt edasi kuni 2026. aasta sügiseni.Tagamaid selgitas transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna Lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla. Peale seda, kui amet tegi riigihanke “Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026” otsused pakkujatele teatavaks, esitas AS Tariston vaidlustuse. Riigi­hangete vaidlustuskomisjon jättis vaide rahuldamata. Nii oli hankijal ehk transpordiametil ja edukal pakkujal ehk osaühingul Warren Safety võimalik sõlmida hankeleping maksumusega 4 miljonit eurot tänavu 9. juunil. Sellest tulenevalt saab Warren Safety alustada Hiiu hooldepiir­konnas korrashoiutöödega viie kuu möödudes, alates 10. novembrist.Vahepealse aja kohta viis amet läbi väikehanke, mille tulemusena teeb ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 9. novembrini Hiiu hooldepiir­konna korrashoiutöid samuti OÜ Warren Safety. Sõlmitud väikehanke eeldatav maksumus on üle 49 000 euro.Ettevõte teeb teehoolet ka Rapla- ja Läänemaal, kus alustati vastavalt aastal 2013 ja 2016. Seal on nende partneriks Leonhard Weiss Viater Ehituse AS.Hooldatavaid riigiteid on Hiiumaa hoolduspiirkonnas 472 km, neist kaks kolmandikku kruusa­teed.Pettinen ütles, et esimeseks tööks ongi siinsete riigiteede igapäevane hooldus – liiklus­märkide korrastamine, kruusa­teede hööveldamine ja üldine kontroll. “Sõitsime kõik need teed läbi ja meil on teada, kus on puudusi,” märkis ta, lisades, et suuremad tööd võetakse ette kevadel ja suvel.Tegevjuht rääkis, et meeskond on peaaegu komplekteeritud – kümme inimest on tööle võetud, kaks-kolm töötajat tuleb veel leida.“On väga hea meel, et kohalikud on meid leidnud ja meie neid,” ütles Pettinen. Ettevõte seadis eesmärgiks, et tööd saaksid kohalikud inimesed.Pettinen ütles, et kohalikud ettevõtjad on uurinud alltöövõtu võimalust, aga kellegagi veel lepingut sõlmitud ei ole. Alltöövõtjate kaasamist kasutatakse võibolla talvel jalgteedel lume lükkamisel ja suvel niitmistöödel.Lähipäevil tehakse otsus, kus hakkavad olema Warren Safety kontoriruumid. Kaalumisel on kaks valikuvarianti – kas teha need Kärdlasse või Kassarisse. “Sellist suurt baasi, nagu siin on olnud ajaloolistel ettevõtetel, me kindlasti ei tee,” ütles tegevjuht. Põhjenduseks tõi ta, et tehnika on uus ja tänapäeva tingimustes seda remontida kohapeal enamasti ei saagi, vajaduse korral tuleb käia vastava tootja juures.Veebruaris kirjutas Hiiu Leht, et tähtajaks esitasid hankesse “Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026” oma pakkumuse kuus ettevõtet: AS Eesti Keskkonnateenused, AS Eesti Teed, praegune hooldaja AS Tariston, AS TREV-2 Grupp, OÜ Lääne Teed ja OÜ Warren Safety.Varasem, eelmise aasta jaanuaris välja kuulutatud hange korrashoiutöödeks aastatel 2020–2025 lõpetati peale kaht vaidlustust lepinguta ja senise hooldaja, Taristoni lepingut pikendati tänavu sügiseni. Tookord esitas vaidlustused OÜ Lääne Teed.

