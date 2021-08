Valega võimu ei kindlusta

Sellist pealkirja soovis volikogu esimees Aivar Viidik tänase Hiiu Lehe juhtkirjale. Loodetavasti on tal õigus ja val(ed)ega võimu kindlustada ei õnnestu. Mitte kellelgi.

Hea oleks, kui keegi (pool)vale(de)ga ka võimule ei pääseks.

Juba praegu, kui kõigi erakondade ja valimis­liidu valimisprogrammid ja valimis­nimekirjade esinumbridki veel teada pole, on mõnel tulevasel kandidaadil käsil valimis­kampaania.

Selleks loetakse üles enda teeneid, püütakse seista ja naeratada “õigete” inimeste kõrval ning olla igal pildil, olgu see siis sotsiaalmeedias või paberlehes. Ei peljata ka pooltõdesid välja käia ja end kogu Hiiumaa eest seisjana välja mängida. Mis sest, et mõne sellise “aktivisti” elukohtki hoopis mujal – hiidlaste murekohtade väljauurimisel ja neile kaasatundmisel ollakse usin ekspert. Ikka lootuses, et ehk see nimi valijale meelde jääb ja meenub ka oktoobris valimiskasti juures.

Niisiis peab valija ka seekord olema tark, et aru saada, kes ehtne, kes vuhvel. Kes ehib end oma, kes võõraste sulgedega. Kes tõepoolest midagi oma kogukonna heaks ära teeb ja kes tahab vaid meie hääli ja võimu.

24. august 2021

Sildid: pooltõed, valimiskampaania, võim