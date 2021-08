Vald otsib Käina kardirajale operaatorit

Ardo Laaneser

Mullu aasta lõpus Coopi kaubanduskeskusele koha vabastama pidanud uue kardiraja ehitus Käina aleviku serval edeneb tasapisi. Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et juba käivad raja operaatori otsingud. “Algul oli kaks huvilist, kellest alles on jäänud üks, nii et läheme otsustuskorras operaatori leidmise peale,” selgitas osavallavanem. Raja alus on juba valmis ja praegu on olnud paus, oodatakse ilma, et saaks selle asfaltbetooniga katta. Pooleli on ka platside, raja teenindusala ja parkla ehitus. “Kui vähegi ilma peab, saab rada tähtajaks valmis,” ütles Jõpiselg. Algselt 19. septembriks planeeritud kardivõistlus siiski lükkub. “Loodame, et esimese võistluse saab pidada oktoobri algul, aga siis veel vast mitte Eesti meistrivõistluste tasemel,” ütles osavallavanem. Käina kardiraja ehituse maksumus on 512 000 eurot, ehitabAS Tariston.

Tekst HARDA ROOSNA

