Vaktsineerimistuur kordub kuue nädala pärast

Hiiumaa haigla korraldatud mobiilne vaktsineerimistuur võeti saareelanike poolt hästi vastu, kordus tuleb kuue nädala pärast.Eelmisel nädalal korraldatud mobiilsele vaktsineerimisele oodati kõiki soovijaid ja sinna ei olnud vaja end järjekorda registreerida.Vaktsineerimispäeva hommikul käis Viskoosa bussi­peatuses peatunud kiirabiautos pooleteise tunni jooksul koroonasüsti saamas 41 inimest. Kolmeliikmeline vaktsineerimisbrigaad, kuhu kuulusid Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm, haiglas meedikuna töötav Angeelika Sadam ja PERHi kiirabikeskuse Hiiumaa osakonna brigaadijuht Monika Ild, olid juba valmistumas edasisõiduks, kui viimasel minutil jõudsid kiirabibussi juurde kaks naisterahvast.“Kui tulite, siis teeme ikka süstid ka ära,” julgustas Monika Ild neid lähemale astuma. Jutust selgus, et ühel naistest on kodus abikaasa, kes kaasa ei tulnud, kuid tahtis teada, kas saaks kinni pidada Luidjal ja seal süstida. Ild selgitas, et vahe­peatusi ei saa nad teha, sest peale vaktsiini manustamist tuleb iga süstisaaja enese­tunnet jälgida ning siis hilineksid nad järgmisesse punkti Kõpu rahvamaja juures. Just seepärast sai valitud viis peatuskohta. “No siis tuleb Kõppu minna, sest Kärdla on kaugemal,” arutles naine.Keskpäevaks jõudis kiirabibuss Kõpu külaplatsile, kus oli mitu autot juba ootamas. “Tulin teist süsti saama, siin on hea võimalus, mis tuleb koju kätte,” tõid mitmed esile sarnase põhjenduse. Mare ütles, et ta ise ei kavatsenud lasta endale süsti teha, sest ta kusagil väljas ei käi. Lapsed aga nõudsid, et tuleb teha, muidu on kokkusaamistel oht, et ema nakatub. Kris arvas, et kuna vaktsiin on olemas, siis lukkumineku vältimiseks peaksime koos pingutama ja laskma vaktsineerida.Natukese aja pärast möödus üks külanaine. “Mis siin on juhtunud?” sattus ta kiirabivärvides sõidukit nähes ärevusse. Kuulnud, et seal saab vaktsineerida, kiirustas ta koju kodakondseid kohale kutsuma.Kõpus käis vaktsineerimas 12, Emmaste bussipeatusesse tuli 18 inimest. Oodatult oli huvilisi rohkem Käinas Coopi parklas ja Kärdla keskväljakul, vastavalt 34 ja 56.

Esimene doos 136-le

Meid üllatas positiivselt, et inimesi tuli vaktsineerima nii palju,” oli Riina Tamm tuuri tulemustega rahul. Ühe päevaga sai koroonahaiguse vastase kahedoosilise Pfizeri vaktsiini 161 inimest.

Kuue nädala pärast, 21. septembril toimub vaktsineerimistuur uuesti, samades kohtades. Siis tehakse seekord esimese doosi saanutele – neid oli ülekaalukas osa ehk 136 – teine kaitsesüst.

Kohaletulnutest 11 inimest tuli saama teist doosi. Neid, kes olid koroonahaiguse läbi põdenud, oli 13. Mobiilsele vaktsineerimisele tuli 24 kuni 14aastast ja teist samapalju vanuses 15–17aastat noort. Ülejäänud olid täis­kasvanud.

“Natuke pani imestama, et oli vanemat generatsiooni, keda pidasime juba enam-vähem vaktsineerituks,” märkis Monika Ild.

Vaktsineerimise protseduur oli lihtne ja rahulik. Kõigepealt tuli panna mask näo ette ja esitada IDkaart. Kui nimi kirjas ja asjakohased selgitused saadud, istus vaktsineeritav kiirabibussi seatud toolile ning mõne hetkega oli varem vaktsiiniga täidetud süstlaga torge tehtud. Paljud hüüatasid imestusega, et kas tõesti käis kõik nii kiirelt. Mõnel puhul tõsteti tool hoopis välja, kiirabibussi kõrvale – see säästis bussi ronimisest. Peale seda, kui ooteaeg meedikute silma all mööda sai, lahkuti.

Riina Tamme sõnul olid inimesed rõõmsad, toetavad ja tänulikud, päev oli väga tore, palju oli positiivseid emotsioone. “Me ei tee seda tööd enese upitamiseks, vaid Hiiumaa heaks,” ütles ta ning tänas toetuse eest Hiiumaa haiglat, Regionaalhaiglat, Coop Hiiumaad ja Hiiumaa valda.

Vestluse käigus selgus, et vaktsineerimiskiirabi idee pole n-ö ülevalt tulnud, vaid tekkis Monika Ildil ning koos arutati läbi, kuidas see ellu viia. “Oleme olnud teistele maakondadele eeskujuks oma kõrge vaktsineerimis­tasemega, mis on üle 70 protsendi elanikkonnast. Tahame seda juhtpositsiooni hoida,” kinnitas Ild. Ta lisas, et 85 protsenti on tema arvates reaalselt saavutatav.

Sildid: Hiiumaa haigla, mobiilne vaktsineerimine