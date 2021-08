Väino ja Ko keerab viltused postid õigeks

447aastat elektritöid teinud elektrik Väino Koolmeister ajab viltused valgustuspostid õigeks, aga valitud asukohta enam muuta ei saa.

Kärdlas Vabrikuväljaku kandis hakkas silma, et uued, äsja püsti aetud tänavavalgustuspostid on viltu. Teema tuli jutuks ka valla keskkonna- ja ehituskomisjoni 9. augusti koosolekul, kus Toomas Kokovkin küsis, miks mitmed tänavavalgustuse postid on viltu: mõned, varem püstitatud on viltu vajunud ja mõned, mis on tänavu püstitatud, on viltu pandud. “Kui see nii ei ole mõeldud, et nad peavad viltu olema, siis ma juhiksin tähelepanu, et seal vist peaks jälgima töö kvaliteeti,” ütles Kokovkin.

Vallavanema asendaja Hergo Tasuja kohe küsimusele vastata ei osanud ja pani selle kirja, et vastust otsida.

Postid saab otseks

Samal päeval valgustuspostide juures toimetanud Hiiumaa elektrifirma Väino ja Ko juhatuse liige Väino Koolmeister ütles, et augud ja ühendused tegi valmis ning postid tõstis aukudesse hanke võitnud peatöövõtja mandrilt ja nemad teevad nüüd allhanget ehk ühendavad lambid võrku. Peale ühendamist panevad nad postiaugus oleva masti otseks ja fikseerivad nelja poldiga. Viltuse postiga seni midagi halba juhtuda ei saa, sest auk, milles post seisab, on piisavalt sügav, kinnitas Koolmeister.

Natuke suurem mure oli tal valgustuspostide asukohtade pärast, mis pannakse paika n-ö distantsilt ja plaani peal ilma, et projekteerija kohapeal asukohti uuriks. Nii on paar uut tänavavalgustit sattunud otse puuvõrasse. Üks näiteks Baabade kohviku juures kasvava tamme ja teine Suure Trummi ääres kasvava lepa okste vahele.

“Paar meetrit oleks võinud ju postiauku nihutada,” ütles Koolmeister. Teisalt, kui postiauk on projekti peal täpsete koordinaatidega paika pandud, pole ka võrgu ehitajal voli selle asukohta muuta. Kõige kurioossemana tõi ta näite, kus valgustusposti asukoht projekteeriti nii, et see oleks jäänud aia jalgvärava kahe posti vahele. Poe siis väravast välja, kuidas saad.

Väino Koolmeister, kes elektritöid teeb juba 47. aastat, ütles, et tema on harjunud üle vaatama, milline projekt maastikul välja näeb, aga nüüd terviklikku mõtlemist justkui pole – igaüks teeb oma osa ära ja tulemus on niisugune, nagu see on.

Väikesel raske konkureerida

Koolmeister tunnistas, et väikesel kohalikul ettevõttel on raske riigihankel suurte mandri firmade odavamate pakkumistega konkureerida ja nii tuleb leppida allhanketöödega.

Nii võitis Kärdla tänavavalgustuse uuendamise esimese etapi hanke AS Elektritsentrum, käimasoleva Hiiumaa valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde hanke AS Kagu Elekter

Käimasoleva projektiga vahetati välja ja paigaldati Kärdlas 225 uut LED-valgustit ja 140 valgustusmasti. Juurde tuli Pae tänav 20 uue masti ja valgustiga. Peatöövõtja Kagu Elektri poolt on juba paigaldatud enamus kaableid ja valgustite vundamente, valgusteid on paigas umbes pool projekti mahust. “Järgmine nädal loodame valgeks saada Aia, Väike-Aia ja Aia põigi tänava, kuu lõpuks paigaldada enamuse valgustitest,” loetles Koolmeister.

Volikogu 1995: vanad käivad küll!

Koolmeister meenutas, et 1995. aastal paigaldasid nad Kärdlas Kalda tänavale koos elektrivõrgu kaablitega esimesed kaasaegsed valgustusmastid ja valgustid. “Siis avaldati volikogus arvamust, kas on ikka mõtet selle peale linna raha raisata, vanad kõlbavad küll.”

Kurvaks teeb teda, et erinevad ametkonnad ei suuda teha piisavalt koostööd, et paigaldada koos ühisesse kaevisesse elektri-, side- ja tänavavalgustuse kaablid. Nii kaevatakse linna tänavad jälle ja jälle üles.

