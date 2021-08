Vabariigi presidendi ametiaeg numbrites

51aastane Kersti Kaljulaid on Eesti Vabariigi viies president ja Eesti esimene naispresident.

Vabariigi presidendi ametisse astus ta 10. oktoobril 2016.Tänaseks (27.08) on Kersti Kaljulaid ametis olnud 4 aastat 10 kuud ja 17 päeva.

Esmaspäeval, 30. augustil koguneb riigikogu, et valida Eestile uus president.

Ametiaja jooksul kuulutas president Kersti Kaljulaid välja 446 seadust ja jättis välja kuulutamata 5 seadust.

Oma ametiajal viisid Vabariigi president ja tema kantselei läbi ÜRO julgeolekunõukogu kampaania, Eesti 100. juubeliaasta sündmused ja korraldasid Kolme mere tippkohtumise.

Vabariigi president on 17. augusti seisuga teinud üle 140 välisvisiidi, neist 6 riigivisiiti ja 7 ametlikku visiiti.

Esimesel ametiaastal tegi ta maakonnavisiidid kõikidesse Eesti maakondadesse, 2016. aasta sügisel käis visiidil viies maakonnas, 2017. aasta esimese kuue kuuga veel kümnes maakonnas. Hiljem on president Kaljulaid teinud korduvalt ringsõite kõigis Eesti maakondades ning toimus hulk muid lühemad töövisiite ja külastusi.

Hiiu maakonda külastas president Kersti Kaljulaid aprillis 2017, virtuaalselt 2020. aasta 7. mail ja reaalselt peale esimeste koroonapiirangute lõppu, 21. mail, uuesti tuli ta saarele kaugtööd proovima sama aasta novembris ja viibis siin 23.–25. kuupäevani.

Kokku on president kohtunud 51 kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetega üle Eesti. Eesti vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval, 20. augustil kutsus ta kõik omavalitsusjuhid peole presidendi roosiaeda Kadriorus. Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik koos saatjaga osales, vallavanema asendaja Hergo Tasuja haigestumise tõttu peol osaleda ei saanud.

Vabariigi presidendi töötasu on 6768,36 eurot, esinduskulu on 20 protsenti ametipalgast.

Allikas: Vabariigi Presidendi kantselei,

Hiiu Leht

Sildid: Eesti 100. juubeliaasta, Eesti Vabariigi viies president, ÜRO julgeoleku kampaania