Üheskoos saame viirusele vastu

President Kersti Kaljulaid, laulja Anne Veski ja arst Arkadi Popov kutsuvad ühises videoüleskutses inimesi üles augustikuu jooksul ennast vaktsineerima, et koroonaviirust sügisel kontrolli all hoida: “Et lapsed saaks taas korralikult koolis käia, et töökohad ja perede sissetulekud säiliksid, et saaksime kõik külas käia oma vanavanematel ja sõpradel – ainus lahendus on vaktsineerimine.” Pöördumises teeb kaasa ka Tokio olümpiavõitja ja pronksmedalist Katrina Lehis.

Kuu aja pärast algab kool ja iga päev toob meile juurde uusi nakatunuid ning inimesi, kes vajavad haiglaravi, rõhutavad kõik kolm üleskutses. “Mäletame kevadest, kuidas piirangud me elu lukku panid. Aga seekord on teisiti – meil on olemas vaktsiinid, mis meid kaitsevad. Pooled Eesti inimesed on end juba vaktsineerinud. Aitäh teile selle eest! Aga viiruse kontrolli all hoidmiseks on vaja rohkem. Viiruse kontrolli all hoidmiseks on vaja, et enne kooli algust kaitseks end vaktsiiniga viiruse raskete mõjude vastu veel vähemalt 120 tuhat inimest. Veel parem kui 200 või 300 tuhat.”

“Kui sa ei ole end veel vaktsineerinud, siis palun tee seda,” panevad Kaljulaid, Veski ja Popov südamele. “Kui tunned naabreid, töökaaslasi, sugulasi või sõpru, kes veel kõhklevad, siis räägi nendega. Paku abi vaktsineerimiskoha leidmisel või transpordiga sinna. Ainult nii saame üheskoos viirusele vastu”.

