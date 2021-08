TS Laevad juht: Me ei tahtnud kellestki üle sõita

Harda Roosna

Koos majandus- ja taristuministriga tuli reedel Hiiumaale ka TS Laevad juhatuse liige Indrek Randveer, kes samuti andis vallavolikogule aru olukorrast parvlaevaliikluses ning intervjuu Hiiu Lehele.

Indrek Randveer: Mulle kutset kohvikusse otseselt ei saadetud, aga Hiiumaa kohvikutepäev on minu jaoks ka sellise äärmiselt olulise traditsiooni algataja terves Eestis ja see on vaieldamatult üks põhjuseid, miks ka mina siin olen. Aga on ka teisi põhjuseid ja see on soov jagada ka teiselt poolt selgitusi selle kohta, milline praamiliikluse olukord antud praegusel hetkel on, miks tehti sellised otsused nagu need tehtud on. Samuti tahtsin oma silmaga näha, milliseks selle suurürituse ajal järjekorrad võivad kujuneda. Tulime koos [ministriga] niimoodi üle, et mitte täiendavalt [laeva]kohti ära võtta, sest on ju täitsa tavapärane, et reedeti Hiiumaale tulles on järjekorrad. Kas on siis põhjuseks kohvikutepäevad või on ilus suvepäev, siis on see alati nii. Ja teisipidi on pühapäeval ära minnes Heltermaal järjekorrad.

Kas võtate omaks, et tegite hiidlastele liiga, kui parvlaeva Tiiu sel nädalavahetusel Hiiumaa liinilt Muhu-Saaremaa liinile viisite ja Regula meile saatsite?

Teistpidi aga toodi Hiiumaa liinile nädala sees suurem laev ja kõik need otsused tehti puhtalt arvutuste pealt. Ja ega saarlased ei olnud ju sugugi õnnelikud selle üle, et neile nädala sees anti väiksem laev, aga näha oli, et nädalavahetustel me saame Hiiumaal hakkama väiksema laevaga. Ja samal ajal oli näha, et nädala sees peab Hiiumaal olema suurem laev, sest muidu jäävad siin kaubaveod hätta. Selge oli ka see, et kui nädalavahetuseks väike laev Saaremaale jätta, siis seal ülipikkadest järjekordadest pääsu ei ole. Nii et need on kalkulatsioonid ja tehtud otsused – ega me keegi ei saa olla õnnelikud selle olukorra üle. kui millegi üle õnnelik olla, siis selle üle, et see õnnetus läks nii, et keegi inimestest viga ei saanud. Kõik muu on ju tagajärgedega tegelemine ja püüd tulla sellest olukorrast välja nii hästi kui vähegi võimalik.

Volikogus küsiti Teilt küsimusi, mis annavad pildi ette, millised on parvlaevaühenduse häiretega kaasnevad probleemid. Mida võtate ette olukorra parandamiseks?

Need olid heas mõttes murelikud küsimused ja ma mõistan neid murelikke küsijaid. Ma saan siiralt aru, kui oluline on praamiühendus hiidlaste jaoks ja seda ma näen küll, et probleemi aitab igal juhul lahendada või vähemalt olukorda paremaks muuta, uus laev.

Miks siis uue laeva tellimine lükkus aastalt 2022 aastaks 2024?

Õige on, et lükkus aastalt 2023 aastaks 2024. Riik oli meilt [TS Laevad – toim] ju laeva tellimas ja me olime juba lausa hanke välja kuulutanud ja meil olid pakkujad olemas, aga riik otsustas meilt laeva mitte tellida ja teha seda ise. Põhjus on ka väga lihtne – riik leidis võimaluse kasutada Euroopa Liidu CO 2 rahasid selle laeva tellimiseks ja see oleks soodsam. See, millal uus laev tuleb, sõltub sellest, millal see otsus tehakse ja, millal hange välja kuulutatakse, laeva ehitatakse vähemalt kaks aastat.

Mida õppisite parvlaevaga Tõll juhtunud õnnetusest?

See õnnetus näitas, kui haavatavad me oleme. Hiidlaste sõnum, kui oluline on ühendus mandriga saareelanike jaoks, ma usun, et see jõudis kõigile kohale. TS Laevad, kes opereerib viit laeva ja vastutab kahe suursaare transpordi korraldamise eest ja antud olukorras, võtsime vastu otsuseid ja tegime selliseid ettepanekuid, mis arvestasid mõlema saare külastajate huvidega ja arvestasime järjekordadega. Meil ei ole ühe või teise liini laevu, meil on kaks laevaliini ja viis laeva ja me ei osanud selles olukorras teistmoodi käituda, aga kindlasti me ei tahtnud kellestki nii-öelda üle sõita.

