Tõll lahkus BLRT laevatehasest

Tõdemus

“Kõik saavad aru, et õnnetused võivad juhtuda ja laeva remont võtab aega. Millest aru ei saada, on see, et kui see õnnetus juhtub, siis peavad hiidlased saarlastele appi tõttama, aga see asjade lahendus ei toimi kunagi, kui õnnetus tabab hiidlasi. Selles on asja juur ja pahameele põhjustaja. Ebaõiglus (alatine) lööb lõpuks ka selle kõige kannatlikuma kannatuse kõikuma.”

Siiri Julge Alvemyr,

FB, 4. august 2021.