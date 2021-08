Tervisekeskuse projekteerib OÜ Kompro

Hiiumaa esmatasandi tervisekeskuse projekteerimiseks laekus neli pakkumust, millest soodsaima tegi Saaremaal asuv OÜ Kompro. Tööde maksumus on ligi 49 000 eurot ilma käibemaksuta. Hiiumaa haigla haldusjuht Tõnis Laanemäe ütles, et hind jäi enam-vähem eeldatud tasemele. Pakkumused laekusid 8. juuliks, tööde valmimiseks on aega seitse kuud.

SA Hiiumaa haigla nõukogu esimehe Agris Peedu hinnangul liiguvad keskuse tööd plaanipäraselt. Tervisekeskuse mõlemad tegevuskohad – Kärdlas ja Käinas – peavad tulenevalt rahastusmeetme nõuetest toimima 2023. aasta suveks.

Hiljuti külastas Peedu koos Regionaalhaigla ülemarsti professor Talvinguga Hiiumaa haiglat ning kohtumine toimus ka Hiiumaa perearstide ja pereõdedega. Üheks teemaks oli seal ka tervisekeskuse arutelu. “Üheskoos tõdeti, et tihe koostöö on eduka tervisekeskuse loomise aluseks,” sõnas ta.

Haigla ehitushange veel ees

15 kuud kestnud töö tulemusel on valminud ASi Infragate Eesti koostatud Hiiumaa haigla rekonstrueerimisprojekt, mis läks maksma ligi 177 000 eurot. Projekt on aluseks ehitushankele, mida haigla ette valmistab. Peedu oli murelik, sest nii nagu teisedki, kes plaanivad renoveerimisi ja uusi ehitisi, on ka Hiiumaa haigla jaoks riskiks ehitusturul toimunud hinnatõus. “Lõpliku tõe saame teada, kui ehitushangetel pakkumused tulevad – välisrahastus mõlema projekti jaoks on olemas ning ka omavahenditega on arvestatud,” ütles Peedu.

Varem on sihtasutus teada andnud, et eelarvestuste järgi on kõigi renoveerimistööde rahaliseks mahuks ligi 4 miljonit eurot, millest riigipoolne toetus 2,64 miljonit eurot, töid aga tehakse neljas etapis.

KATI KUKK

Sildid: ehitushange, Hiiumaa haigla, projekteerimine, Tervisekeskus