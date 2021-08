Tere, maskid, ka vaktsineeritutele! Kanname rõõmuga?!

Misasi meil siin Eestis siis tegelikult valitseb? Autoritaarse kuninga võim? Valitsus näib justnimelt seesamune olevat. Kehtestab ukaase, ehkki riigis pole eriolukorda ega midagi. Prantsusmaal otsustas vähemalt parlament vaktsineeritute eriõiguste üle. Kus on aga meie riigikogu? Pole olemas. Vaid valitsus jagab päevakäske. Muuseas nüüd lambist sedasi, et ühistranspordis kandku kõik taas va maske, kuna Kaja Kallase sõnul “pole erisusi kontrollida mõistlik”. Ning Tanel Kiik seletas midagi solidaarsusest ja veel pingutamisest.

Kui kaua veel?! Tundub, et üsna lõpmatuseni. Ja milleks õigupoolest? Miks me lasime end vaktsineerida? Ikka eeskätt selleks, et normaalne elu taastuda saaks. Kuid näib, et sellest ei tule midagi välja. Sest vaktsineeritute hõlmatus on ebapiisav ja aina nakkavamate uute viirusetüvede hirmus tundub, et samuse n-ö karjaimmuunsuseni me ei jõuagi. Vaktsiinivastaste hääl kõlab pealegi väga jõuliselt. Kõige hullem, et sekka sigineb n-ö uudiseid sellest, et ka vaktsineeritud võivad ikka viirust edasi kanda ja olla ohtlikumadki, kuna ise sageli oma sümptomeid tähelegi ei pane. No sedasi ei jõua me ju mitte kuhugi välja! Kõiki vaktsineerida nagunii pole realistlik. Ja jäämegi siis sellesse kollektiivsesse hullusesse ulpima?

Mu jaoks oli see välk-selgest-taevast-maski-lajatus-kõigile paugupealt taas täielik stressiallikas. Pähe torkavad mustad stsenaariumid, kuidas ma edaspidi üldse ühistranspordiga liigeldud saan. Sest ma ei ole nõus enam selles kaltsus lämbuma. Mul tõesti hakkas selles halb, tekkis õhupuudus. Vaid üks sõre riidemask oli selline, mis peatnäha jättis “seadusliku mulje”, lastes mul samas enamvähem hingata.

Nüüd, kui üle poole miljoni eestimaalase on vaktsineeritud, ei saa kõrgem võim enam hirmule apelleerida. Maskist on tehtud asi iseeneses. Terve mulluse aasta saime ilma maskideta vabalt hakkama. Miks siis praeguse vatsineerimise edenedes seda enam üldse mängu tuua? Viivitusega, nagu uimasevõitu maarahvale kohane…

Vaktsineeritutele maskikohustuse kehtestamine on väga ebaõiglane. Nood tähtsad ninad sealt Toompealt muidugi ise ju ühistransporti ei kasuta. Üsna suva, kuis lihtrahvas kuskil allpool hakkama saab, peaasi on näidata, et oi kui jõulisi samme me astume. Samas täiesti järelemõtlematult, mängides kätte trumpe EKREle. Nood pingutasid kohe oma täieliku kodanikuallumatuse üleskutsega muidugi üle. Oleks ekreiidid piirdunud soovitusega vaktsineeritutele mitte maske kanda – siis olnuks asjal jumet.

Isegi terviseamet kaalus maske esialgu soovituslikuna. Meie kallis valitsus oli aga isetark. See on üsna surnult sündinud ukaas. Tallinna ühistranspordis, kus ehk maskidel natukesegi mõtet võiks olla, lasevad paljud kindlasti niisama vabalt edasi. Siin, seni jätkuvalt üsna nakkusevabal Hiiumaal hakkavad aga kõik jälle bussis masklema? Lihtsalt tühja niisama, sest isakesed kõrgemalt poolt ju käsevad ja seega ähk leheb taris?

TAPIO VARES

Sildid: eriolukord, solidaarsusvaktsineeritute hõlmatus, ukaas