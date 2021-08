Teade kaluritele: muudatused kalapüügieeskirjas

Käesoleva aasta alguses muutunud kalapüügieeskiri toob kaasa muudatusi ka Hiiumaa kaluritele. Nimelt nihkus meres suudmete püügikeeluaja algusaeg varasemaks ehk 15. augustile Nuutri jõel ja Poama jõel, varem oli keeluaja algus 1. september. Õngu jõe ja Vanajõe sügisene suudmeala püügipiirangu algusaeg jäi samaks, see on 15. august. Lisaks ei ole kalapüügieeskirja lisas enam nimetatud Liiva­jõge (Kärdla oja), mis varasemalt oli kalapüügieeskirja lisa 9 nimekirjas, sest suubub nüüd Nuutri jõkke. Veel tasub tähele panna, et eeskirja muudatusega on täpsustatud ka kõikide suudmete asukohti koordinaatidega, mis varem vooluveekogudel puudusid.

Samuti on keskkonnaministeerium teada andnud kavatsusest, jätkata mullu kehtestatud sügiseste püügi­piirangutega Soonlepa ja Õunaku lahes merisiia kaitseks, kus minimaalseks nakkevõrgu silmasuuruseks on kehtestatud 45 mm (poolsilm). Piirang plaanitakse kehtestada ajutiste püügipiirangute määrusega sügise algul. Algselt arutusel olnud võrgu silmasuuruse tõstmine käesoleval aastal ei rakendu, sest 2020. aasta sügisel ei õnnestunud teadlastel ilmastikuolude tõttu läbi viia piisavalt katsepüüke.

Tuuli Tammla

MTÜ Hiiukala

Sügisene püügipiirang

500 m meres

15.08–30.11 (KPE lisa 7)

Nuutri jõgi 59?0.372’N 22?44.475’E

Poama jõgi 58?56.209’N 22?21.421’E

Vanajõgi 58?52.821’N 22?24.614’E

Õngu jõgi 58?50.968’N 22?26.507’E

Allikas: MTÜ Hiiukala

