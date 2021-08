Täpsustus Hiiu Lehes ilmunud arvamusloole

Volikogu esimees Aivar Viidik kirjutas Hiiu Lehes ilmunud arvamusloos, et “…kehtivas eelarve­strateegias pole lähiaastateks sotsiaalkaitse valdkonna objektidele valla poolt ette nähtud mitte mingisugust omaosalust”.

Oma arvamusloos hindasin, et ta sihilikult kasutab valeväiteid. Selgub, et Viidik pidas silmas arengukava eelmist versiooni ning vaid otseselt ehituskulusid. Seepärast vabandan lehes toodud hinnangu pärast.

Siiralt arvasin, et Viidik koalitsiooni liikme ning volikogu esimehena on kursis uue eelarve­strateegia planeerimisprotsessi ning ajaraamiga ega kirjuta aasta eest vastu võetud strateegiast.

Minu poolt mainitud kolm suuremat sotsiaal­valdkonna investeeringut on praegu volikogu menetluses olevas strateegia versioonis kirjas.

Teisalt on ka varasemate otsuste põhjal võetud kavasse sotsiaalvaldkonna investeeringuid. Täpsemalt nende ettevalmistustöid, mis on väga oluline samm enne ehitamist. 2022. aasta alguses valmib Hellamaa sotsiaalküla ehitusprojekt, mis maksab kokku üle 100 000 euro. Sel sügisel kuulutame välja Tohvri dementsete hoone projekteerimise hanke, milleks aasta eest eraldati 150 000 eurot. Mõlemad, aga ka Pargi tänava erihooldekodu teise etapi, mis esmalt vaja projekteerida, oleme suutelised ehitama varem kui strateegias kirjas. Sõltuvalt ka sellest, millal avanevad rahastusmeetmed.

HERGO TASUJA

Hiiumaa vallavanema asendaja

