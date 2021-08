Suvi algab septembris

Sügis saabus varavõitu, koos jaheda ilma ja vihmavalingutega.

Ees ootab september, kooli algus ja ehk ka vananaistesuve ilmad. Kui see, kas ilm ikka tuleb septembris soe ja sügis kuldne, on looduse teha, siis tänavuse Vananaistesuve sündmustega kaasa minnes saame ise oma sügise rõõmsaks ja kuldseks teha.

Ly on valmis saanud uue Vananaistesuve šokolaadi – milline maitse! Hiiumaa meri, rannad ja metsad on avatud ja kogenud kulgejad Reet ja Vilma juhatavad sulle teed. Meie toredad ettevõtjad ei pane koos koolialgusega veel uksi kinni, vaid ootavad sind külla ja korraldavad toredaid sündmusi. Vananaistesuve laupäevad Suuremõisa lossis. Hanno Kase lestapüügi õpituba. Palade Retrosviit tähistab suve algust. Kõpu tuletorni ja kohviku perenaine Annely ootab meid külla. Hiiumaa muuseum paneb ekstra välja näituse. Nüüd on saarel rohkem ruumi ja külalisi vähem – on aega ka lahketel vastuvõtjatel iseendale mõnusaid retki ja õhtupoolikuid korraldada. Kärdla raamatukogu on meie ja teie ootel. Klaasipank valmistab koos sinuga helmeid, Nelja Nurga Galerii ootab “Õhku” vaatama ja kunstnik Ülle õpetab sullegi, kuidas pojenge joonistada.

Armastan sind Kõppu ja tagasi, Hiiumaa! Eriti sügisel.

27. august 2021

