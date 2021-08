Südamlik võistlus spordijuhi mälestuseks

Laupäeval kõlasid Emmaste põhikooli staadionil nii pidulik puhkpillimuusika kui kõvahäälsed ergutushüüded Anne Golubi mälestusvõistlustel osalenud võistlejatele, keda oli poolesaja ringis.“Kindlasti võistlesid kõik siin täna nii hästi kui nad suutsid,” sõnas oma õe mälestuseks korraldatud võistlusi jälgima tulnud Rein Oolmets. Ta meenutas, et kui nad noorpõlves koos õega sporti tegid, siis ei aetud nii hirmsasti rekordeid taga, vaid sporditi, kuna oli vahva. See suhtumisviis meeldis talle ka seekordsete võistluste juures. Taolisi ettevõtmisi, kus omakandi inimesed tulevad kokku, võiks tema sõnul rohkem olla. “Positiivsust tasub otsida,” lisas ta. Samuti oli kohal Anne Golubi õde Reet Saarinen. Tema rõõmustas selle üle, et nii paljud tulid kaasa mõttega, mille eelmisel aastal õe matustel pakkus välja Lembit Sauer – hakata korraldama Anne Golubi mälestuse jäädvustamiseks mälestusvõistlusi.Lembit Sauer tõdes teiste pealtvaatajate seas staadionil olles, et nüüd on see mõte teoks saanud ja ta oli rahul, et ilm ka võistlust soosis. “Anne puhul tahaks rõhutada, et tema töösse suhtumine on eeskujuks igas eluvaldkonnas, mitte üksnes spordis. Kui kogu südamest teha, kõik oma jõud panna sinna tegevusse, siis tulevad sellised tulemused, mille järgi Annet tundsime,” rääkis ta.Kiidusõnu jagas ta see­kordsete võistlustekorraldus­tiimi kohta, kelleta võistlus ei saaks toimuda. Esile tõstis ta mälestus­võistluse peakorraldaja Eda Tärgi panust, kes suudab inimesi kaasa tõmmata ega häbene öelda – palun tule appi. “See on väga Anne moodi,” nägi Sauer sarnasusi kunagise õpetaja ja tema õpilase vahel.Võistluste avamine toimus Emmaste spordihoone juures, kus reipa meeleolu lõi orkester Türi dirigent Ants Oidekivi juhatusel, esitades mitu puhkpillilugu. Kohaletulnuid oli sadakond, imikutest eakateni. Nagu selgus, olid neist paljud olnud Anne Golubi õpilased, neist mõned, kes ise võistelda ei plaaninud, tõid võistlema oma järeltulijad. Aktiivselt olid kaasa löömas Anne lapsed Kersti ja Raigo Golub ning pereliikmed.Kõne pidas Anne klassivend Kärdla Keskkooli päevilt Enno Tuulik, kes luges ette oma abikaasa kirjutatud mälestusluuletuse ja Eda Tärk meenutas Anne Golubiga seotud värvikaid seiku.Seejärel moodustati päeva­juhi Janno Elmi suuniste järgi kolonn, mis sini-must-valge lehvides ja puhkpillimuusika saatel liikus mõnesaja meetri kaugusel asuvale staadionile. Lippu kandis omaaegne Eesti koolinoorte meister VTK mitmevõistluses, visa spordimees Kalju Tammeveski, tema kõrval sammusid Eesti noortekoondise liige ja mitmekordne Eesti noortemeister kergejõustikus Mari Vahtra ja korraldustiimi juht, Hiiumaa valla teenetemärgiga autasustatud Eda Tärk.Staadionil tervitas kõiki peakohtunik Mati Kiiver ning peale lühikesi juhtnööre alustati võistlustega. Mõõtu võeti teatejooksus, saja meetri jooksus, kuulitõukes ja kaugushüppes. Kui teatejooksu võistkondades oli kaks mees- ja kaks naisvõistlejat, siis muudel aladel peeti naistele ja meestele eraldi arvestust.Saja meetri jooksus osales 30 võistlejat, neist 14 naist ja 16 meest. Kuulitõukes sai kirja 16 tulemust, neist 11 naiste, 5 meeste poolt. Kaugushüppajaid oli 26, neist 11 naist ja 15 meest. Teatejooksus4 x 125 meetrit osales kümme võistkonda kokku 40 osa­võtjaga. Üks võistkond kandis nime “Anne järelkasv”, oma võistkonnaga olid esindatud ka näiteks Emmaste põhikooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.Kõrvuti olid võistlemas eri vanuses ning suurema ja väiksema võistluskogemusega võistlejad. Oli neid, kes regulaarselt trennis käivad, kui neid, kes pole seda ammu teinud, aga nüüd tulid ekstra Anne auks kohale ja tõid oma lapsed ka kaasa. Anu Saue, Elo Saue ja Tiina Koit kutsusid kaasa oma trennilapsi ja koos nendega tulid võistlusi vaatama ka mõned lapsevanemad. “Hästi tore, et nad kõik tulid,” oli Eda Tärk tänulik.Kõigile jagus kaasaelamist ja toetushüüdeid, plaksutati igaühele, kes oli rajale või võistluskasti astunud oma jõudu ja osavust proovile panema. Igaüks nägi, et ühtmoodi õhinas olid nii võistlejad kui toetajad.Üldjuhul – kui väikesed lapsed ehk välja arvata – huvitasid võistlejaid ka tulemused. “Aga see ei olnud nendel võistlustel kõige tähtsam,” selgus vestlusest osalejatega. Siiski – kõik tulemused läksid kirja protokollidesse.Kersti Golubi sõnul oskas ta ema ühendada sportlikud saavutused rõõmuga, kuid tihti jääb see kõva saavutamis­isu varju.Kohtunik Mati Kiiver võttis võistluse kokku, öeldes, et formaat tundus sobiv ja inimesed nautisid. “Loodan, et sama tiim – koos Anne lastega – jätkab ja mälestusvõistlused saavad tavaks.”Eda Tärk arvas võistluse lõpus, et Anne Golub oleks rahul olnud.Anne Golubi mälestus­võistlust toetasid Kultuur­kapitali Hiiumaa ekspertgrupp, Hiiumaa spordiklubi, Emmaste osavald, spordiklubi ERNST ja Hiiumaa spordiaktiiv.

Anne Golubi mälestusvõistluse tulemused

NAISED

100 m jooks

I koht Maria Alas

II koht Anet Post, KJK Hiiker

III koht Helena Pruul

Kaugushüpe

I koht Maria Alas

II koht Helena Pruul

III koht Helisa Tartu, HOK

Kuulitõuge

I koht Liisi Kajo

II koht Tiina Koit

III koht Annika Kouru

MEHED

100 m jooks

I koht Hergo Tasuja, SK ERNST

II koht Kevin Põtter

III koht Allar Pere, SK Keremeister

Kaugushüpe

I koht Kevin Põtter

II koht Joonas Hendre

III koht Jan Samorodni, HOK

Kuulitõuge

I koht Argo Härm

II koht Allar Pere, SK Keremeister

III koht Hergo Tasuja, SK ERNST

4×125 teatejooks (2M+2N)

I koht Karin Pisa, Kasper Pisa, Kevin Põtter, Liis Oolmets

II koht Liisi Kajo, Maria Alas, Allar Pere, Aivar Pere

III koht Helena Pruul, Kristina Joarand, Risto Merimaa, Silver Laidro

