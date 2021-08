Sild saab korda sel nädalal

24. juulil sõitis mopeedauto Kärdlas Pae ja Eha tänava ristmikul vastu sillaposti. Kärdla osavalla haldusjuht Kristo Kuuse ütles, et talle teadaolevalt on sillapostile otsa sõitnud mopeedauto juhi jalg paranemas, auto aga läheb maha­kandmisele.Liiklusõnnetuse tagajärjel kukkus hiljuti remonditud sillapiirde üks postidest Nuutri jõkke ja purunesid silla piirdelauad. Haldusjuht ütles, et piirdelauad ja post saavad korda selle nädala jooksul: “Tõstame posti jõepõhjast üles ja paneme uued piirded.” Viimati, kui sillapiiret parandati, oli see haldusjuhi sõnul samuti tingitud liiklusõnnetusest.Hiiu Lehe sotsiaalmeedia kontol Facebookis kommenteeris Indrek Valk: “Tehke see sild ometi laiemaks. Mitu korda neid poste maha on sõidetud?! Ja ega kaks sõiduautot ei taha ka sellele sillale koos mahtuda.”KATI KUKK