SDE esinumbrid Rand ja Tasuja

Margit Nurk

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkonna liikmed ja toetajad kogunesid eelmisel nädalal Soera talumuuseumis, et kokku leppida valimis­programmi põhi­mõtetes ja kinnitada valimiste esinumbrid.Volikogu esimehe kandidaadiks on praegu lapsehoolduspuhkusel viibiv vallavanem Reili Rand, vallavanema kandidaadiks vallavanema praegune asendaja Hergo Tasuja.“Möödunud nelja aastaga on Hiiumaa sotsid tõestanud, et oleme tegudele keskenduv meeskond,” ütles Reili Rand saadetud pressiteates. “Peagi lõppeva perioodiga on käima lükatud tervet saart ühendav omavalitsus, millega on hiidlased küsitlustulemuste järgi väga rahul. Nii tänaste kui tulevaste hiidlaste elukeskkonna arendamiseks on ellu viidud investeeringuid enam kui 30 miljoni euro ulatuses, millest pea pool on saarele toodud erinevad toetused,” lisas Rand.“Hiiumaa sotsiaaldemokraatide ja sõprade nimekirjas on nii varasemate volikogude kogemust kui täiesti uusi inimesi, riigi juhtimise tunnetust ja värskeid ideid,” ütles Hergo Tasuja ja lisas, et valimistele minnakse kindlalt vastu. “Eesmärgiks on Hiiumaal valimised võita.” Kandidaate hakkavad sotsid augusti lõpus tutvustama oma Facebooki lehel Terve Hiiumaa.Sotside Hiiumaa valimisprogrammi peamised märksõnad on keskkond, haridus, ettevõtlus ja ettevõtlikkus, väärikas vanaduspõlv, turvalisus ja tugevad kogukonnad. Programmi tervikversioon tehakse avalikuks septembri alguses.2017. aasta kohalike oma­valitsuste volikogude valimistel kogus Hiiumaa sotsiaaldemokraatide ja sõprade nimekiri 1255 häält, millega teeniti volikogus seitse kohta.Juunikuus, kui Hiiu Leht uuris kõigilt erakondadelt ja valimisliitudelt seekordsete valimiste esinumbreid Hiiumaal, vastas vaid Reformierakond, et nende valimiste Hiiumaa esinumber on Aivar Viidik.Sotsid lubasid oma esinumbrid avalikustada augusti algul, aga tegid seda mõnevõrra hiljem, nüüd, augusti lõpus ja esinumbriteks on Reili Rand ja Hergo Tasuja. Valimisliidu Ühine Hiiumaa kõneisik Margit Kagadze ütles eile, et avalikustavad oma valimisnimekirja esinumbrid hiljem.Keskerakonna Hiiumaa piirkonna juht Antti Leigri, kes ei välistanud, et üks valimisnimekirja esinumbreid võib olla ta ise, ütles eile, et lõplikult pannakse need paika kas reedeks või järgmise nädala alguseks.Erakond Isamaa Hiiumaa piirkonna esimees Georg Linkov ütles, et nende esinumbrid selguvad järgmisel nädalal.Oma esinumbri valikutest pole seni teatanud ka EKRE Hiiumaa piirkonna kõneisik Aivo Saar.Eelmisel nädalal algas kandidaatide registreerimine kohaliku omavalitsuse valimisteks, kandidaate saab esitada veel 15 päeva jooksul, kuni 7. septembri kella 18ni.ToimetajaHARDA ROOSNA

Sildid: esinumbrid, valimised, valimisprogramm